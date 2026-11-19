У вересні 2025 року Михайла Мудрика позбавили водійських прав у Лондоні. Заборона керувати автомобілем футболісту тривала 6 місяців.

Про те, за що в нього відібрали водійські права, Михайло Мудрик розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу "В гостях у Гордона". Там він поскаржився на правила дорожнього руху в Англії.

За що в Мудрика відібрали водійські права в Англії

Мудрик розповів, що в Лондоні некомфортно їздити. Правила вигадані не для людей, а для незрозуміло кого. По всьому місту діє обмеження швидкості 20 миль на годину.

Я не знаю. Це ніби автомобіль втрачає сенс. Ви самі розумієте, на такій швидкості за кермом заснути можна,

– зазначив футболіст.

Він додав, що на швидкісній дорозі дозволяють їхати трохи швидше – 40 миль на годину. За його словами, важко дотримуватись таких правил. Мудрик зізнався, що кілька разів перевищував швидкість, за що його, власне, й позбавили права керувати автомобілем на 6 місяців.

Що Мудрик розповідав про свої стосунки з російськими дівчатами в Лондоні

У цьому ж інтерв'ю Михайло розповів про те, що справді мав стосунки з російською моделлю Віолеттою Грачовою. Утім він зазначив, що парою вони не були, а просто дружили. Крім того, за його словами, вона розуміла, що відбувається в Україні, та мала абсолютно адекватну позицію щодо війни.

Зараз же Мудрик у Лондоні зустрічається з американською блогеркою-моделлю Джордин Джонс. Він назвав її дуже позитивною, дуже талановитою та хорошою людиною. Футболіст наголосив, що важливо, щоб у житті кожен знайшов свою людину.