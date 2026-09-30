Хто був чоловіком Ірини Дерюгіної та що про нього відомо

Ірина Дерюгіна є однією з найвидатніших гімнасток в історії. Заслужена українка досягла висот у спорті і при цьому запам'яталась зірковим особистим життям.

Дерюгіна стала частиною однієї з найбільш зіркових пар в історії вітчизняного спорту. 24 Канал розповідає детальніше про те, що відомо про колишнього чоловіка Ірини Дерюгіної.

Що відомо про Олега Блохіна

За все своє життя гімнастка була лише в одному шлюбі. Ним став легендарний футболіст та пізніше тренер Олег Блохін, який став іконою для Динамо.

Нападник був вихованцем київського клубу та виступав за нього майже 20 років. За цей час Олег виграв із "біло-синіми" аж 16 трофеїв та забив за Динамо рекордні 265 голів.

Піком його успіху були тріумфи у Кубку володарів Кубків та Суперкубку УЄФА у 1975-му. Саме тоді Блохін поклав аж три голи у ворота Баварії, а пізніше став першим українським володарем "Золотого м'яча".



Блохін та Дерюгіна утворили зіркову пару / фото з відкритих джерел

Окрім цього, Кубок володарів Кубків підкорився йому у 1986-му. Проявив себе Блохін і в ролі тренера. У 90-ті він тренував у Греції, а у 2003 році очолив збірну України.

Саме під його керівництвом "синьо-жовті" вперше та поки востаннє кваліфікувались на чемпіонат світу. Ба більше, на Мундіалі-2026 наша команда дісталась аж чвертьфіналу.

Як склався шлюб Дерюгіної та Блохіна

Що ж стосується пари з Дерюгіною, то зіркові спортсмени познайомились наприкінці 70-х років минулого сторіччя. У 1980-му Олег та Ірина одружились офіційно.

За три роки гімнастка народила доньку, яку назвала також Іриною. При цьому Дерюгіна-старша не кидала гімнастику, продовжувала нею займатися та потім стала тренеркою. Шляхом мами пішла й Ірина Блохіна.



Ірина Блохіна працювала телеведучою під час Євро-2012 / фото з відкритих джерел

Вона займалась гімнастикою, а також проявила себе у шоу-бізнесі та на телебаченні. У 2012 році донька легенди Динамо стала ведучою футбольної передачі, поки її батько тренував збірну України на домашньому Євро.

На жаль, сам шлюб виявився не вічним. У 90-ті Блохін поїхав тренувати в Грецію, тоді як Дерюгіна з донькою жили в Україні. А у 1999 році стало офіційно відомо про розлучення пари. Лише нещодавно Ірина розповіла детальніше про причини розриву.

Це була моя ініціатива щодо розлучення. У Олега складний характер, це давало складнощі. Розлучались по-різному, бувало й плакали. Тримати це все емоційно було важко. Кожна людина в якийсь момент щось собі дозволяє. Часом я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму. В сім'ї мають давати один одному щось. Мені теж хотілось щось отримувати, але у мене цього не було,

– зізнавалась Дерюгіна

Також ексгімнастка зазначила, що після розлучення із Олегом вже не мал ні з ким тривалих стосунків. А ось сам Блохін знайшов собі нову родину.

Вже більше 20-ти років легенда Динамо живе у шлюбі із жінкою на ім'я Анжела. Разом вони дали життя двом дівчатам Анні та Катерині, при цьому із Дерюгіною та першою донькою Іриною Олег по суті не спілкується.