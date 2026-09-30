Дерюгина стала частью одной из самых звездных пар в истории отечественного спорта. 24 Канал подробнее рассказывает о том, что известно о бывшем муже Ирины Дерюгиной.

Что известно об Олеге Блохине

За всю свою жизнь гимнастка была замужем только один раз. Ее супругом стал легендарный футболист, а впоследствии тренер Олег Блохин, ставший иконой Динамо.

Нападающий был воспитанником киевского клуба и выступал за него почти 20 лет. За это время Олег выиграл с "бело-синими" целых 16 трофеев и забил за Динам" рекордные 265 голов.

Вершиной его успеха стали триумфы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА в 1975 году. Именно тогда Блохин забил целых три гола в ворота Баварии, а позже стал первым украинским обладателем "Золотого мяча".



Блохин и Дерюгина составили звездную пару / фото из открытых источников

Кроме того, Кубок обладателей кубков покорился ему в 1986 году. Проявил себя Блохин и в роли тренера. В 90-е он тренировал в Греции, а в 2003 году возглавил сборную Украины.

Именно под его руководством "сине-желтые" впервые и пока что в последний раз квалифицировались на чемпионат мира. Более того, на Мундиале-2026 наша команда дошла аж до четвертьфинала.

Как сложился брак Дерюгиной и Блохина

Что же касается пары с Дерюгиной, то звездные спортсмены познакомились в конце 70-х годов прошлого века. В 1980-м Олег и Ирина официально поженились.

Через три года гимнастка родила дочь, которую назвала тоже Ириной. При этом Дерюгина-старшая не бросала гимнастику, продолжала ею заниматься, а затем стала тренером. По стопам мамы пошла и Ирина Блохина.



Ирина Блохина работала телеведущей во время Евро-2012 / фото из открытых источников

Она занималась гимнастикой, а также проявила себя в шоу-бизнесе и на телевидении. В 2012 году дочь легенды "Динамо" стала ведущей футбольной передачи, пока ее отец тренировал сборную Украины на домашнем Евро.

К сожалению, сам брак оказался не вечным. В 90-е Блохин уехал тренировать в Грецию, тогда как Дерюгина с дочерью жили в Украине. А в 1999 году стало официально известно о разводе пары. Лишь недавно Ирина рассказала подробнее о причинах разрыва.

Это была моя инициатива насчет развода. У Олега сложный характер, это создавало трудности. Развелись по-разному, бывало, и плакали. Выдерживать все это эмоционально было тяжело. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет. Иногда я сожалела о разводе. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье нужно давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было,

– призналась Дерюгина

Также экс-гимнастка отметила, что после развода с Олегом у нее уже не было длительных отношений ни с кем. А вот сам Блохин обзавелся новой семьей.

Уже более 20 лет легенда Динамо живет в браке с женщиной по имени Анжела. Вместе они стали родителями двух девочек – Анны и Екатерины, при этом с Дерюгиной и старшей дочерью Ириной Олег практически не общается.