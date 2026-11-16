Рекорд "Фурії Рохи" завершено: Іспанія програла Англії в Лізі націй

Це мало колись статися: збірна Іспанії перервала свою феноменальну серію без поразок в основний час, яка налічувала 43 матчі і була найбільшою в історії національних команд. Рекорд обнулили англійці у поєдинку Ліги націй.

На арені "Метрополітано" у Мадриді глядачі ледь не стали свідками вражаючого камбеку. Але у підсумку чинні чемпіони світу все ж змушені були визнати перевагу "Трьох левів", пише 24 Канал.

Іспанія – Англія 2:3

Голи: Оярсабаль, 65, Вільямс, 75 – Кейн, 45, Конса, 53, Вайт, 57

Вилучення: Андерсон, 63

Перший тайм для іспанців можна сміливо називати провальним: вперше за понад пів сотні поєдинків команда найкращого тренера року Луїса де ла Фуенте не змогла за 45 хвилин жодного разу пробити у площину воріт суперника.

Англійці ж скористались своїм шансом перед самою перервою. Кейн реалізував пенальті і забив свій 93-й гол у 127-му матчі у футболці національної збірної.

На старті другої половини гри ситуація для господарів стала критичною. Упродовж лише чотирьох хвилин Конса і Вайт з асистів Райса і Беллінгема довели рахунок до розгромного. 0:3, коли ще й години гри не минуло – справжній холодний душ для "Фурії Рохи".

Втім, після цього стався епізод, який розвернув сценарій матчу. Андерсон заробив пряме вилучення, що дало шанс іспанцям сподіватися на камбек. Оярсабаль реалізував пенальті, а ще за 10 хвилин Вільямс з пасу Ямаля скоротив відставання до мінімального.

Але дива все ж не сталося. 2:3 – Іспанія поступається Англії, яка виграла групу Ліги націй.

Огляд матчу Іспанія – Англія: дивіться відео від MEGOGO

Востаннє іспанці поступалися в основний час аж у березні 2024 року, коли програли Колумбії 0:1. Після цього команда зафіксувала 34 перемоги та 9 нічиїх в основний час. По пенальті підопічні де ла Фуенте за цей період поступались лише раз – Португалії у фіналі Ліги націй-2025.