У Києві відомого футболіста забрала "швидка": відомо, в якому він стані зараз

Під час матчу 10 туру чемпіонату України між Динамо та Кудрівкою стався прикрий інцидент. Після зіткнення головою з Владиславом Дубінчаком "швидка" з поля забрала Івана Петряка в лікарню.

Про те, в якому нині стані футболіст Кудрівки, розповів президент клубу Роман Солодаренко. Це він зробив у коментарі для сайту Трибуна.

У якому стані Петряк зараз

Роман Солодаренко розповів, що вже зв'язувався з Іваном Петряком. Футболіст перебуває в лікарні, разом із ним один із лікарів клубу. Іван уже прийшов до тями.

Йому повторно зроблять огляд. Після того, як зроблять знімки, буде точно зрозуміло, що саме з Петряком,

– зазначив президент Кудрівки.

Він додав, що в кареті швидкої допомоги разом із гравцем їхали 4 лікарі. У нього точно є ушкодження кісткової частини черепа.

Ми всі переживаємо за Івана. Від президента – до адміністратора,

– зауважив Солодаренко.

Як зазначив функціонер, усі наразі в очікуванні того, що про здоров'я Петряка скажуть фахівці.

Що сказав Дубінчак про зіткнення з Петряком

Захисник Динамо Владислав Дубінчак у післяматчевому інтерв'ю для УПЛ.ТБ прокоментував ситуацію з Іваном Петряком. Футболіст киян зазначив, що дуже злякався. Перше, що він зробив, – це попросив вибачення у родини Івана.

Бачити таке дружині та дітям – дуже страшно. Я й сам після цього моменту вимкнувся з гри. Морально це дуже важко. Мені дійсно стало дуже страшно,

– підкреслив гравець столичної команди.

Дубінчак пообіцяв після гри поїхати в лікарню до Петряка, щоб поспілкуватись і попросити вибачення. Захисник Динамо сказав, що не хотів заподіяти шкоди супернику, але так вийшло. Він зазначив, що його й досі трясе. А також висловив сподівання, що ніхто не буде більше стикатись із таким моментом.

До слова, Динамо обіграло Кудрівку з рахунком 3:1. У день поєдинку вінгер киян Андрій Ярмоленко святкував свій 37-й день народження. Утім забити рекордний гол й одноосібно стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України футболісту не вдалось. В. о. головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек замінив гравця, а після матчу прокоментував поведінку свого підопічного.