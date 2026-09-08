Хто така Каміла Валієва та чому її називають "новою коханкою" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін активно використовує спортсменів у своїй пропаганді. Їх успіхи на міжнародній арені мають на меті допомогти президенту Росії відбилити свою репутацію.

Однією з найбільш скандальних постатей у російському спорті стала фігуристка Каміла Валієва. 24 Канал розповідає про її зв'язки з президентом Росії та чому дівчину називають "новою коханкою Путіна".

Що відомо про Камілу Валієву

Дівчині 20 років і найбільше вона прославилась на зимових Олімпійських іграх-2022. Напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Каміла здобула "золото" в Пекіні в командному турнірі.

Проте пізніше її позбавили цієї нагороди, оскільки її тест на допінг дав позитивний результат. В організмі Валієвої знайшли заборонений препарат триметазидин, за що вона отримала чотирирічну дискваліфікацію.

На фоні початку повномасштабної війни в Україні російська пропаганда виставила Камілу як жертву "західного режиму". Репутацію фігуристки активно відбілювали, запевняючи, що вона не вживала допінг.

Зрештою такий резонанс і зблизив Валієву із владою Росії та особисто Володимиром Путіним. Диктатор відкрито демонструє свою симпатію до фігуристки.

Які у Валієвої стосунки із Путіним

У 2022 році вперше з'явиись чутки про близькі стосунки між Путіним та Валієвою. Дівчина завітала на неформальну зустріч у Кремлі у день свого 16-річчя.

Путін особисто подарував дівчині букет троянд, дерев'яну шкатулку з шовковою хустиною та вручив державний орден. Такі дії від голови Кремля оцінили як залицяння.

Ці чутки стали все більше ширитись після подальшої тісної співпраці Каміли із владою Росії. У справі про допінг Путін особисто став на захист росіянки, назвавши її "справжньою чемпіонкою".

Крім того, диктатор продовжив залучати до різних заходів. У лютому 2024-го він відвідав "Ігри майбутнього" в Казані, куди завітала і Валієва у статусі спеціального гостя.

Камілу посадили на трибуні поруч із Путіним по ліву руку. За дипломатичними стандартами таке місце виділяють персонам із найвищим рівнем особистої наближеності.

Саме цей епізод остаточно закріпив за Валієвою ярлик "нової коханки". Раніше Путіна пов'язували із відомою гімнасткою Аліною Кабаєвою, тому ця репутація поціновувача спортсменок продовжує тягнутися за президентом Росії.

До слова, Валієва публічно підтримує Путіна та його війну проти України попри необхідність дотримуватись нейтральності для участі у міжнародних змаганнях. Власне, через це Українська федерація фігурного катання вимагає усунути Камілу від всіх турнірів.