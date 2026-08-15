Колишній тренер Гвоздика очікує від Усика того, чого не вдалося Мухаммеду Алі: про що мова

Відомий американський тренер з боксу поділився очікуваннями від завершального етапу кар’єри Олександра Усика. Спеціаліст хоче, що українець залишився непереможеним.

Тренер, який колись привів Олександра Гвоздика до титулу у напівважкій вазі, зазначив, що воліє спостерігати щасливий фінал спортивного шляху Усика. Його цитує сайт Boxing News Online.

Від чого Атлас застеріг Усика

Тренер навів приклади, коли інші представники надважкої ваги (понад 90,72 кілограма) занадто пізно ухвалювали важке рішення "повісити рукавички на цвях", що негативно позначалось на їх здоров’ї та професійному рекорді.

Я лише хочу, щоб Усик зробив те, що вдалося далеко не кожному великому бійцю: пішов на пенсію на піку своєї кар’єри. Пішов цілим, здоровим і залишив по собі ту пам’ять, на яку, на нашу думку, він заслуговує. Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі не зміг цього зробити,

– сказав Атлас.

Фахівець додав, що попри побажання, не він, а саме Усик ухвалюватиме важливе рішення. Однак, американець вважає, що наразі український боксер починає схилятись до завершення кар’єри.

Що про це говорить сам Усик

Нещодавно 39-річний боксер дав інтерв’ю виданню The Athletic. Там він зазначив, що наразі розглядає опцію для "останнього танцю" у спорті. Він не відкидає можливість побитись з американцем Деонтеєм Вайлдером в організації Zuffa Boxing.

Водночас українець натякнув на те, що коли він піде, то це рішення буде твердим. Олександр сказав, що розуміє боксерів, які спочатку закінчують кар’єру, а потім повертаются. На його думку, покінчити зі спортом дуже важко психологічно.