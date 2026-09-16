Кріштіану Роналду визначився з майбутнім: прощання з Аль-Насром вже близько

41-річний Кріштіану Роналду, схоже, не збирається завершувати ігрову кар'єру. Футболіст поки має чинну угоду із саудівським Аль-Насром, але саме готується змінити клубну прописку.

Влітку клуб вчергове розчарував португальську зірку своєю трансферною кампанією. Роналду зрозумів, що настав час повертатися до Європи, пише 24 Канал.

Чому Роналду вирішив залишити Аль-Наср

За словами саудівських інсайдерів, Кріштіану знову залишився обурений та спустошений через те, як слабко Аль-Наср провів літнє міжсезоння, обмежившись лише одним придбанням через фінансові проблеми – контракт підписали з Саму Коштою.

Роналду вже не вперше втрачає мотивацію через те, що відбувається за межами поля – він навіть влаштував пів року тому своїй команді бойкот, пропускаючи тренування та матчі через те, що Аль-Наср не може собі дозволити купувати зірок, як деякі інші клуби саудівської Про-ліги.

Терпець КріРо цього разу увірвався остаточно: він збирається припинити свою співпрацю з клубом вже найближчого трансферного вікна, тобто взимку.

Куди піде Роналду з Аль-Насра

Кріштіану хотів би, щоб його останній танець був у Європі. Ідеальним варіантом для себе він вважає лісабонський Спортінг – команду, з якої починався його шлях до вершин.

Роналду все ще мріє досягнути позначки у 1000 голів за кар'єру. Також він міг би перевершити власний рекорд за результативністю у Лізі чемпіонів: зараз у нього 140 результативних ударів у головному єврокубку у 183 матчах. У Спортінга, до речі, справи поки йдуть непогано: португальці в основному раунді розпочали перемогою над Галатасараєм.