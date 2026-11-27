Після перерви на матчі національних збірних у заявці Динамо на поєдинок УПЛ з Оболонню не з'явився захисник Крістіан Біловар. Це викликало подив, адже футболіст має родинні зв'язки з президентом київського клубу Ігорем Суркісом.

Як пише Динамоманія, відсутність Біловара у ростері Мацея Кендзьорека очікувано не пов'язана з тим, яку гру демонструє 25-річний спортсмен на футбольному полі. Причина у забороні з боку медичного штабу команди.

Чому Біловар не грає за Динамо

Критики київського Динамо давно відзначають, що Біловар не може просто так втратити місце у складі команди, адже є зятем президента Ігоря Суркіса – захисник одружений з донькою власника клубу Яною. Хоча саме цього сезону він досить часто опинявся лише в ролі резервіста.

Проте на матч з Оболонню Крістіана не було навіть на лаві запасних. Динамо при цьому ніяк не комунікувало щодо причин відсутності футболіста.

З'ясувалося, що Біловар зазнав перелому ребер близько трьох тижнів тому. Відповідно, медики Динамо поки не дозволяють йому виходити на поле. Для гравця триває відновлювальний процес, терміни його повернення не називають.

Востаннє Біловар грав у поєдинку 2 листопада проти Кривбаса – але, як кажуть у футболі, навіть не встиг спітніти. Адже вихід на заміну стався вже аж на 90-й хвилині зустрічі. Загалом у Крістіана цього сезону 8 матчів.