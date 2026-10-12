Крістіана Шевченка занесло у Шолінг: що відомо про новий клуб сина президента УАФ

Крістіан Шевченко продовжує кар'єру в англійському Шолінгу, який виступає на сьомому рівні футбольної піраміди країни. Розповідаємо, що відомо про новий клуб сина легенди українського футболу.

19-річний нападник змінив професійну академію Вотфорда на команду з напівпрофесійного футболу. Тепер на молодого українця чекає новий етап кар'єри, на якому доведеться доводити свою спроможність уже серед дорослих гравців, передає 24 Канал.

Що відомо про новий клуб Крістіана Шевченка

Шолінг базується в Саутгемптоні та виступає в Southern League Premier Division South – одному з чемпіонатів сьомого рівня англійського футболу. Це регіональний турнір, у якому змагаються переважно напівпрофесійні команди.

Сезон у лізі передбачає 42 матчі. Переможець отримує підвищення до Національної ліги Південь, яка належить до шостого рівня футбольної піраміди Англії. Таким чином, хоча Шолінг і не належить до професійних клубів найвищого рівня, команда дає молодим футболістам можливість отримувати регулярну ігрову практику в дорослому футболі.

Як повідомляє BBC, клуб розвиває програму залучення гравців, які залишили академії професійних команд. Її мета – допомогти молодим виконавцям адаптуватися до дорослого футболу та отримати шанс знову привернути увагу клубів вищого рівня.

Від академій Челсі та Тоттенгема до сьомого дивізіону

Крістіан Шевченко розпочинав футбольний шлях у Челсі, а в грудні 2022 року перейшов до Тоттенгема, де тренувався під керівництвом Яя Туре. Згодом українець опинився у Вотфорді, за молодіжну команду якого демонстрував результативність.

У сезоні 2024/25 Шевченко-молодший забив 11 голів і віддав вісім результативних передач на молодіжному рівні. Після цього він отримав перший професійний контракт, однак до дебюту за основну команду Вотфорда справа так і не дійшла. У травні 2026 року клуб припинив співпрацю з футболістом.

На міжнародному рівні він представляв збірні України U19 та U20, зігравши на чемпіонаті Європи 2024 року та молодіжному чемпіонаті світу 2025 року.

Нагадаємо, 19-річний Крістіан є одним із чотирьох синів Андрія Шевченка та Крістен Пазік.