Фінал Кубку Біллі Джин Кінг 2026: розклад і результати збірної України
Наприкінці вересня відбудеться фінальна частина одного з найпрестижніших тенісних турнірів. Збірна України побореться за Кубок Біллі Джин Кінг.
Турнір був заснований аж у 1963 році під назвою "Кубок Федерацій". Втім у 2020-му змаганню присвоїли ім'я Біллі Джин Кінг, відомої американської тенісистки та борчині за рівноправність у спорті, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про Кубок Біллі Джин Кінг
Таким чином, Кубок Біллі Джин Кінг став аналогом чоловічого Кубка Девіса та є таким собі чемпіонатом світу з тенісу серед жінок. Рекордсменом за кількістю тріумфів у змаганні є збірна США.
Рекордсмени Кубка Біллі Джин Кінг:
- США – 18
- Чехія (Чехословаччина) – 11
- Австралія – 7
- Італія – 6
- Іспанія – 5
- Росія – 5
- Франція – 3
- Німеччина – 2
- ПАР – 1
- Бельгія – 1
- Словаччина – 1
- Швейцарія – 1
- Канада – 1
Останні два Кубки Біллі Джин Кінг залишались за збірною Італії. Україна жодного разу не здобувала трофей, а цього року лише вчетверте потрапила у вісімку найкращих команд світу.
Як Україна виступала на Кубку
У 2010 та 2012 роках "синьо-жовті" вилітали у чвертьфіналі. А найкращим виступом для нашої команди став минулий розіграш Кубка у 2025 році. Тоді наша команда дісталась 1/2 фіналу, де програла майбутнім тріумфаторкам з Італії.
У кваліфікації на Кубок Біллі Джин Кінг-2026 Україні випала в суперники непроста збірна Польщі. Проте наші сусіди були у послабленому складі через відсутність Іги Свьонтек та Магдалени Френх. Зрештою Україна впевнено тріумфувала з рахунком 4:0.
Всі матчі України проти Польщі у кваліфікації КБДК-2026:
- Марта Костюк – Магдалена Лінетт 6:4 / 6:0
- Еліна Світоліна – Катажина Кава 6:2 / 6:1
- Олександра Олійникова – Лінда Клімовічова 6:4 / 6:1
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Майя Хвалінська / Мартіна Кубка 5:7 / 7:6 / 6:3
Коли та з ким гратиме Україна
Таким чином наша команда доєдналась до семи інших фіналістів Кубка Біллі Джин Кінг. Вирішальна стадія турніру пройде у китайському місті Шеньжень з 22 по 27 вересня.
Першим суперником нашої команди стане збірна Бельгії. Українки лише раз перетинались із представницями цієї країни на турнірі, вигравши у 2008 році з рахунком 3:2.
Тепер же протистояння складатиметься лише з трьох зустрічей – двох одиночних та одної парної. Наш тренер Ілля Марченко вніс до заявки Еліну Світоліну, Ангеліну Калініну, Катерину Завацьку та Людмилу Кіченок.
Розклад матчів Кубка Біллі Джин Кінг-2026
1/4 фіналу
- 22 вересня, 17:00. Чехія – Велика Британія
- 23 вересня, 12:00. Іспанія – Казахстан
- 24 вересня, 05:00. Україна – Бельгія
- 24 вересня, 12:00. Італія – Китай
1/2 фіналу
- 25 вересня, 12:00. Чехія / Велика Британія – Іспанія / Казахстан
- 26 вересня, 12:00. Україна / Бельгія – Італія / Китай
Фінал
- 27 вересня, 12:00. Чехія / Велика Британія / Іспанія / Казахстан – Україна / Бельгія / Італія / Китай
Дивитися матчі Кубка Біллі Джин Кінг-2026 в Україні можна буде на Setanta Sports. Компанія покаже всі матчі наживо у себе на ОТТ-платформі. До слова, українські тенісистки заробили понад 2 мільйонів доларів на US Open.