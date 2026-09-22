Фінал Кубку Біллі Джин Кінг 2026: розклад і результати збірної України

Наприкінці вересня відбудеться фінальна частина одного з найпрестижніших тенісних турнірів. Збірна України побореться за Кубок Біллі Джин Кінг.

Турнір був заснований аж у 1963 році під назвою "Кубок Федерацій". Втім у 2020-му змаганню присвоїли ім'я Біллі Джин Кінг, відомої американської тенісистки та борчині за рівноправність у спорті, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Кубок Біллі Джин Кінг

Таким чином, Кубок Біллі Джин Кінг став аналогом чоловічого Кубка Девіса та є таким собі чемпіонатом світу з тенісу серед жінок. Рекордсменом за кількістю тріумфів у змаганні є збірна США.

Рекордсмени Кубка Біллі Джин Кінг:

США – 18 Чехія (Чехословаччина) – 11 Австралія – 7 Італія – 6 Іспанія – 5 Росія – 5 Франція – 3 Німеччина – 2 ПАР – 1 Бельгія – 1 Словаччина – 1 Швейцарія – 1 Канада – 1

Останні два Кубки Біллі Джин Кінг залишались за збірною Італії. Україна жодного разу не здобувала трофей, а цього року лише вчетверте потрапила у вісімку найкращих команд світу.

Як Україна виступала на Кубку

У 2010 та 2012 роках "синьо-жовті" вилітали у чвертьфіналі. А найкращим виступом для нашої команди став минулий розіграш Кубка у 2025 році. Тоді наша команда дісталась 1/2 фіналу, де програла майбутнім тріумфаторкам з Італії.

У кваліфікації на Кубок Біллі Джин Кінг-2026 Україні випала в суперники непроста збірна Польщі. Проте наші сусіди були у послабленому складі через відсутність Іги Свьонтек та Магдалени Френх. Зрештою Україна впевнено тріумфувала з рахунком 4:0.

Всі матчі України проти Польщі у кваліфікації КБДК-2026:

Марта Костюк – Магдалена Лінетт 6:4 / 6:0

Еліна Світоліна – Катажина Кава 6:2 / 6:1

Олександра Олійникова – Лінда Клімовічова 6:4 / 6:1

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Майя Хвалінська / Мартіна Кубка 5:7 / 7:6 / 6:3

Коли та з ким гратиме Україна

Таким чином наша команда доєдналась до семи інших фіналістів Кубка Біллі Джин Кінг. Вирішальна стадія турніру пройде у китайському місті Шеньжень з 22 по 27 вересня.

Першим суперником нашої команди стане збірна Бельгії. Українки лише раз перетинались із представницями цієї країни на турнірі, вигравши у 2008 році з рахунком 3:2.

Тепер же протистояння складатиметься лише з трьох зустрічей – двох одиночних та одної парної. Наш тренер Ілля Марченко вніс до заявки Еліну Світоліну, Ангеліну Калініну, Катерину Завацьку та Людмилу Кіченок.

Розклад матчів Кубка Біллі Джин Кінг-2026

1/4 фіналу

22 вересня, 17:00 . Чехія – Велика Британія

. Чехія – Велика Британія 23 вересня, 12:00 . Іспанія – Казахстан

. Іспанія – Казахстан 24 вересня, 05:00. Україна – Бельгія

Україна – Бельгія 24 вересня, 12:00. Італія – Китай

1/2 фіналу

25 вересня, 12:00 . Чехія / Велика Британія – Іспанія / Казахстан

. Чехія / Велика Британія – Іспанія / Казахстан 26 вересня, 12:00. Україна / Бельгія – Італія / Китай

Фінал

27 вересня, 12:00. Чехія / Велика Британія / Іспанія / Казахстан – Україна / Бельгія / Італія / Китай

Дивитися матчі Кубка Біллі Джин Кінг-2026 в Україні можна буде на Setanta Sports. Компанія покаже всі матчі наживо у себе на ОТТ-платформі. До слова, українські тенісистки заробили понад 2 мільйонів доларів на US Open.