Серед учасників турніру було і семеро представниць України. Проте жодна з них так і не дійшла до вирішальних стадій індивідуальних турнірів, повідомляє 24 Канал.

Який дохід українців на US Open

Тим не менш, нашим представникам вдалось заробити непогані призові на US Open. Найбільш успішною українкою на турнірі стала Марта Костюк.

Киянка дійшла до 1/8 фіналу в одиночному розряді, що дозволило їй збагатитися на 480 тисяч доларів. Ще 25 тисяч Костюк заробила завдяки участі у парному змаганні.

Втім найбільший прибуток на US Open отримала Еліна Світоліна. Одеситка вибула у третьому колі одиночного турніру, отримавши 290 тисяч доларів.

Скільки заробили українці на US Open-2026:

Еліна Світоліна – 540 тисяч доларів Марта Костюк – 505 тисяч доларів Юлія Стародубцева – 307 тисяч доларів Олександра Олійникова – 208 тисяч доларів Ангеліна Калініна – 180 тисяч доларів Дар'я Снігур – 157 тисяч доларів Даяна Ястремська – 140 тисяч доларів Вероніка Подрез – 40 тисяч доларів Віталій Сачко – 40 тисяч доларів Анастасія Соболєва – 32 тисячі доларів

Але при цьому Еліна вийшла у півфінал у міксті в парі зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Це додало ще 250 тисяч до її гонорару, що в сумі вилилось у 540 тисяч доларів.

Загалом же семеро наших дівчат, що грали в основній стадії змагання, заробили сумарно близько 2-х мільйонів доларів. Також у кваліфікації брали участь Вероніка Подрез, Віталій Сачко та Анастасія Соболєва.

Вони збагатились сумарно на 112 тисяч. До слова, українська тенісистка Олександра Олійникова оголосила про створення свого благодійного фонду.