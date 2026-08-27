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27 серпня, 20:44
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Ліга чемпіонів 2026/2027: результати жеребкування та календар всіх матчів

Анатолій Дерека

У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування групового етапу нового сезону Ліги чемпіонів. За головний трофей Європи поборються 36 команд, серед яких і донецький Шахтар.

Українська команда напряму потрапила в основну стадію завдяки чемпіонству в УПЛ та вищому рейтингу УЄФА. ніж у конкурентів. Таким чином, "гірники" залишаються єдиним представником України в єврокубках, повідомляє 24 Канал.

Який календар в Лізі чемпіонів

Зрештою жеребкування мало визначити суперників усіх 36-ти учасників Ліги чемпіонів на "етапі ліги". З 2024 року УЄФА відмовилась від формату з групами.

Всі команди розташовані в одній таблиці, кожна з них проведе по вісім зустрічей на цьому етапі. Команди отримали по два суперника з кожного із кошиків:

КОШИК 1

КОШИК 2

ПСЖ
Баварія
Реал
Ліверпуль
Інтер
Манчестер Сіті
Арсенал
Барселона
Атлетіко

Боруссія Д
Рома
Спортинг
Астон Вілла
Порту
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Бетіс
ПСВ

КОШИК 3

КОШИК 4

Феєнорд
Лілль
Буде-Глімт
Наполі
Лейпциг
Вільярреал
Фенербахче
Шахтар
Галатасарай

Славія
Слован
Штутгарт
АЕК
ЛАСК
Комо
Ланс
Вікінг
Сабах

Загалом кожна команда відіграє на цій стадії по 8 матчів, тобто сумарно буде 144 зустрічі на "етапі ліги". Шахтар отримав у суперники наступні команди:

  • Реал (вдома)
  • Інтер (виїзд)
  • Спортинг (вдома)
  • ПСВ (виїзд)
  • Фенербахче (вдома)
  • Лейпциг (виїзд)
  • АЕК Афіни (вдома)
  • Слован Братислава (виїзд)

Всі результати жеребкування Ліги чемпіонів / фото скріншоти:

 

Як вийти у плей-оф ЛЧ

Повний календар матчів буде опублікований до 30 серпня цього року. Перші ігри відбудуться вже 8 вересня, а "етап ліги" триватиме до кінця січня 2027-го.

Розклад турів Ліги чемпіонів 2026/2027:

ТУР

ДАТИ

1 тур

8  – 10 вересня

2 тур

13 – 14 жовтня

3 тур

20 – 21 жовтня

4 тур

3 – 4 листопада

5 тур

24 – 25 листопада

6 тур

8 – 9 грудня

7 тур

19 – 20 січня

8 тур

27 січня

Для потрапляння у плей-оф Шахтарю необхідно завершити цей етап не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" зможуть опинитися у топ-вісімці, то вони вийдуть напряму в 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді.

Нагадаємо, що домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Через воєнний стан в Україні "гірники" не можуть проводити єврокубкові матчі на Батьківщині.

До слова, Шахтар може втратити лідера напередодні старту в Лізі чемпіонів. Інтерес до бразильського нападника Кауана Еліаса проявляють Арсенал та Манчестер Юнайтед.

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