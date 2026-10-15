"Краще впоралися": Туран пояснив переможну тактику Шахтаря на матч Ліги чемпіонів

Тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про дебютну перемогу своєї команди у Лізі чемпіонів 2026/27. Фахівець пояснив, як його підопічним вдалось здійснити камбек.

Наставник "гірників" відзначив зусилля футболістів своєї команди. Слова турецького тренера наводить 24 Канал.

Що сказав Туран про гру у Лізі чемпіонів

За словами спеціаліста, спочатку представники української команди діяли занадто емоційно, оскільки усе ще є доволі молодою командою. Це дещо заважало під час стартового відтинку у переможному матчі проти АЕКа (3:1).

За деякий час після пропущеного гола гравцям Шахтаря вдалося зібратись та здійснити поворот до тактичного плану на гру.

В АЕКа є двоє центральних нападників і двоє вінгерів, які готові вибігати в контратаки, водночас це створює певні слабкі місця в обороні команди, тож ми приділили особливу увагу цьому аспекту. Загалом, уважаю, у цьому матчі ми краще впоралися зі складними моментами,

– сказав Туран.

Тренер додав, що три очки, здобуті у другому турі на "Стемфорд Бридж", повинні у майбутньому стати в пригоді.

Ця перемога дуже важлива і безмежно радує нас, адже дозволяє і надалі мріяти про Лігу чемпіонів та продовжувати власний шлях. Саме тому я щасливий і від щирого серця хочу привітати своїх гравців,

– додав тренер.

Зазначимо, що матч третього туру чинні чемпіони України проведуть 21 жовтня у Мілані, де о 22:00 за київським часом зійдуться з Інтером.

Що ще відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.

Після двох матчів український колектив має чотири залікові бали та посідає 11-те місце у турнірній таблиці.