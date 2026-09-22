Збірна України у Лізі націй: календар, результати матчів і турнірна таблиця
Збірна України з футболу восени зіграє офіційні матчі в межах нового розіграшу Ліги націй УЄФА 2026. На команду Андреа Мальдери очікують 6 поєдинків.
Українська збірна виступить у Лізі B, де її суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Календар, результати матчів та турнірне становище нашої команди в Лізі націй – читайте на 24 Каналі.
Розклад матчів збірної України в Лізі націй
- 25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна
- 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна
- 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина
- 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія
Турнірна таблиця України в Лізі націй
|
Місце
|
Країна
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Матчі
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В
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Н
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П
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Різниця голів
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Очки
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1.
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Північна Ірландія
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2.
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Україна
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3.
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Угорщина
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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4.
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Грузія
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
Який формат Ліги націй для України
Збірна України виступає у другому за силою дивізіоні B та прагне повернутися в елітний – A, де грають найсильніші команди світу, як-от Іспанія, Франція, Англія тощо.
Щоб напряму підвищитися у вищу лігу "синьо-жовтим" потрібно виграти свою групу. Також це можливо зробити, посівши друге місце, однак за такого сценарію доведеться виграти у стиковій стадії.
Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.
Також успішний виступ у Лізі націй дає можливість кваліфікуватися на чемпіонати Європи у випадку невдалого відбіркового циклу.