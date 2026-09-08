Ліверпуль – Атлетіко: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів в Україні

У середу, 9 вересня, англійський Ліверпуль та іспанський Атлетіко зіграють у першому турі Ліги чемпіонів. Топ-матч у прямому ефірі покажуть в Україні.

Матч Ліверпуль – Атлетіко відбудеться на стадіоні "Енфілд" та розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.

Ліверпуль – Атлетіко: онлайн в Україні

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є медіасервіс MEGOGO, який транслюватиме один з головних поєдинків середи. Відтак, трансляція матчу між Ліверпулем та Атлетіко буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Зазначимо, що трансляції також передуватиме студія MEGOGO, початок якої запланований на 20:45.

Матч прокоментують Олександр Новак та Назарій Шмігіль, а у студії працюватиме Віталій Кравченко разом із гостями Едуардом Цихмейструком та Олегом Маслюком.

Нагадаємо, Ліверпуль та Атлетіко зіграли між собою 7 матчів у Лізі чемпіонів. Англійський клуб зумів виграти три поєдинки при двох поразках. Ще дві гри між клубами закінчилися нічиєю.

Торік команди вже зустрічалися у Лізі чемпіонів. Матч на "Енфілді" завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 3:2.