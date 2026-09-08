Матч Ливерпуль – Атлетико состоится на стадионе "Энфилд" и начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

Ливерпуль – Атлетико: онлайн в Украине

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является медиасервис MEGOGO, который будет транслировать один из главных матчей среды. Таким образом, трансляция матча между Ливерпулем и Атлетико будет доступна на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Отметим, что перед трансляцией также выйдет студия MEGOGO, начало которой запланировано на 20:45.

Матч прокомментируют Александр Новак и Назарий Шмигиль, а в студии будет работать Виталий Кравченко вместе с гостями Эдуардом Цихмейструком и Олегом Маслюком.

Напомним, Ливерпуль и Атлетико сыграли между собой 7 матчей в Лиге чемпионов. Английский клуб сумел выиграть три встречи при двух поражениях. Еще две игры между клубами закончились ничьей.

В прошлом году команды уже встречались в Лиге чемпионов. Матч на "Энфилде" завершился победой Ливерпуля со счетом 3:2.