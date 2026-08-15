"Не очікувала так швидко": призерка ЧЄ з легкої атлетики Оляновська висловилась про свій рекорд

Бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики у спортивній ходьбі Людмила Оляновська висловилась про свій успіх. Українка встановила національний рекорд.

У суботу, 15 серпня, 33-річна Оляновська здобула третю у кар’єрі нагороду континентальних першостей. У коментарі для "Суспільне Спорт" спортсменка поділилась емоціями.

Що відчувала Оляновська після здобуття нагороди

За словами легкоатлетки, вона залишилась задоволеною своїм виступом у напівмарафоні на 21 кілометр.

Це прекрасний результат. Я, мабуть, і не очікувала так швидко, але я хотіла… Я виходила на дистанцію з чемпіонкою світу, з олімпійськими чемпіонками. Я виходила з настроєм, що нічим не гірша, ніж вони. Ми тренуємося в набагато гірших умовах, ніж вони, живемо під час війни. І можемо складати ще й яку конкуренцію,

– зазначила медалістка.

Результат Людмили відтепер є її особистим та національним рекордом на цій дистанції – 1:31:07.

Що треба знати про ЧЄ-2026

Змагання у Бірмінгемі наразі принесли Україні три нагороди. Окрім Оляновської, срібло у секторі для стрибків у висоту здобув Олег Дорощук, а ще одну бронзову медаль завоював Михайло Кохан.

Наразі наша держава посідає 17-е місце у загальному заліку. В Україні офіційним транслятором чемпіонату Європи є "Суспільне Спорт".