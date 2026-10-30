Померла легендарна українська атлетка та учасниця Олімпіади Людмила Радченко

На 95-му році життя померла українська легкоатлетка Людмила Радченко. Вона була учасницею Олімпіади, а також відомою журналісткою.

У четвер, 29 жовтня, не стало Людмили Радченко. Про це повідомили ресурси НОК України.

Що відомо про Людмилу Радченко

Майбутня спортсменка народилася 24 січня 1932 року у Києві.

У дитинстві тривалий час поєднувала заняття спортивною гімнастикою та легкою атлетикою, де переважно виступала у стрибках у довжину.

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Людмила Миколаївна посіла п’яте місце у стрибках у довжину. Після завершення спортивної кар’єри присвятила себе спортивній журналістиці: понад 40 років працювала у "Спортивній газеті", розповідаючи про досягнення українських атлетів і розвиток вітчизняного спорту,

– йдеться у повідомленні НОК.

На зорі незалежності України Людмила Радченко була членкинею Національного олімпійського комітету України перших двох скликань.

Що ще відомо про професійну діяльність Людмили Радченко

Вона входила до складу президії Федерації легкої атлетики України.

За багаторічну плідну працю та вагомий внесок у розвиток спорту Людмила Миколаївна у 2021-му була відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.

Нагадаємо, що 21 жовтня у віці 54 років помер колишній капітан футбольної збірної Грузії Георгій Немсадзе.