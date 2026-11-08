"Присвячую перемогу їй": футболіст збірної України повідомив про трагедію у родині своєї дівчини

Футболіст клубу Гурнік Максим Хлань відзначився у матчі 14-го туру польської Екстракласи. Після матчу вінгер зробив відверту заяву.

За словами Максима Хланя, підготовка до поєдинку проти краківської Вєчистої (2:1) далася йому дуже непросто. Українського футболіста у власному акаунті у соцмережі Х цитує журналіст Давід Куца.

Що сталось у житті Хланя

Максим провів на полі усі 90 хвилин та у першому таймі відзначився точним прострілом з флангу, який перетворився на гол Ондрея Змрзли.

Особисто для мене та моєї родини це був дуже важкий день, оскільки моя дівчина втратила батька на війні. Мені було важко підготуватися до цього матчу. Але присвячую цю перемогу їй, адже зараз дуже складні часи для неї та для мене, і цей тиждень був важким. Але ми здобули перемогу, і це дуже важливо. Я дуже радий за команду,

– розповів Хлань.

Зазначимо, що 23-річний Максим Хлань провів два поєдинки за збірну України під час минулої міжнародної паузи. У листопаді він залишився поза списком Андреа Мальдери.

Як проходить сезон для Хланя

Українець є основним футболістом клубу з міста Забже. У поточній кампанії Хлань забив 2 голи та віддав 1 асист у 22 матчах за віцечемпіонів Польщі.

Зазначимо, що Гурнік уже покинув єврокубки. У чемпіонаті Польщі колектив посідає другу позицію у турнірній таблиці. Після 14 матчів у команди Максима Хланя 31 очко в активі.