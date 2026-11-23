Мацей Кендзьорек присвятив Ігорю Суркісу перемогу Динамо над Оболонню. Виконувач обов'язків головного тренера також подякував президенту клубу за підтримку.

Післяматчеву промову польського фахівця опублікував офіційний сайт Динамо. Кендзьорек наголосив, що останнім часом у команді відбулося чимало змін, до яких долучився керівник клубу.

Кендзьорек присвятив Суркісу перемогу

У неділю, 22 листопада, кияни провели столичне дербі проти Оболоні в межах 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився перемогою господарів із рахунком 4:2.

Після фінального свистка виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек скористався нагодою, щоб привітати президента клубу Ігоря Суркіса з днем народження.

Польський наставник не просто адресував керівнику побажання, а й присвятив йому здобуті три очки.

Сьогодні важливий день для нашого клубу – день народження нашого президента. Звичайно, ми присвячуємо йому цю перемогу та три очки, які здобули сьогодні. Я особисто хочу подякувати йому за допомогу останнім часом. Завдяки йому ми багато чого змінили. Ще раз вітаю з днем народження, пане президенте!

– заявив Кендзьорек.

Чи залишиться Кендзьорек головним тренером Динамо

Звернення польського фахівця пролунало на тлі невизначеності щодо його майбутнього на посаді керманича першої команди. Після відходу попереднього тренерського штабу він отримав можливість очолити колектив і спробувати стабілізувати результати.

Раніше з'являлася інформація, що Ігор Суркіс задоволений роботою Кендзьорека та готовий залишити його на посаді щонайменше до кінця 2026 року.

Важливим аргументом для президента стало Класичне протистояння із Шахтарем. Саме після цього матчу керівник клубу мав визначитися з подальшою долею тренерського питання.

Наразі Динамо посідає третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Відставання від лідера Шахтаря становить чотири очки, однак у киян є гра в запасі.