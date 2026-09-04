"Вдячний, що вони терплять": Пономаренко вибачився перед фанатами після гри Буковина – Динамо

Нападник київського Динамо та збірної України Матвій Пономаренко висловився про підтримку вболівальників. Футболіст також пояснив свої не надто вдалі слова.

Кілька тижнів тому 20-річний форвард "біло-синіх" спричинив дискусію у фанатських колах. У коментарі для ютуб-каналу "ВГРІ" футболіст пояснив свою позицію.

Що Пономаренко сказав фанатам

У серпні гравець заявив, що "ми не звертаємо увагу на людей, виходимо і граємо".

В останній день літа команда Ігоря Костюка приїхала до Кам’янця-Подільського, де зіграла невдалий виїзний матч УПЛ проти чернівецької Буковини (0:3).

Після фінального свистка футболіст Пономаренко взяв слово.

Я до наших уболівальників ніяк погано не ставлюся. Я їм завжди дякую після гри і дуже вдячний, що вони терплять наші невдачі і все. А до звичайних людей, які пишуть мені в дірект пакості – я до них звертався. На таких людей я не звертаю уваги,

– сказав Матвій Пономаренко.

Окремо нападник подякував людям, які приїхали підтримати команду на грі у Кам’янці Подільському.

Де далі гратиме Динамо

Після трьох зіграних матчів Динамо має шість очок та посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Наступний поєдинок чемпіонату кияни проведуть 6 вересня проти ЛНЗ, початок зустрічі – о 13:00.

На рахунку Матвія Пономаренка три голи у дев’яти матчах в усіх турнірах поточного сезону.