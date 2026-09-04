Несколько недель назад 20-летний нападающий "бело-синих" вызвал дискуссию в фанатских кругах. В комментарии для ютуб-канала "ВГРІ" футболист объяснил свою позицию.

Что Пономаренко сказал болельщикам

В августе игрок заявил, что "мы не обращаем внимания на людей, выходим и играем".

В последний день лета команда Игоря Костюка приехала в Каменец-Подольский, где провела неудачный выездной матч УПЛ против черновицкой Буковины (0:3).

После финального свистка футболист Пономаренко взял слово.

Я к нашим болельщикам никак плохо не отношусь. Я им всегда благодарю после игры и очень признателен, что они терпят наши неудачи и все. А к обычным людям, которые пишут мне в директ гадости, – я к ним обращался. На таких людей я не обращаю внимания,

– сказал Матвей Пономаренко.

Отдельно нападающий поблагодарил людей, которые приехали поддержать команду на матче в Каменце-Подольском.

Где дальше будет играть Динамо

После трех сыгранных матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч чемпионата киевляне проведут 6 сентября против ЛНЗ, начало встречи – в 13:00.

На счету Матвея Пономаренко три гола в девяти матчах во всех турнирах текущего сезона.