Кілька тижнів тому 20-річний форвард "біло-синіх" спричинив дискусію у фанатських колах. У коментарі для ютуб-каналу "ВГРІ" футболіст пояснив свою позицію.
Що Пономаренко сказав фанатам
У серпні гравець заявив, що "ми не звертаємо увагу на людей, виходимо і граємо".
В останній день літа команда Ігоря Костюка приїхала до Кам’янця-Подільського, де зіграла невдалий виїзний матч УПЛ проти чернівецької Буковини (0:3).
Після фінального свистка футболіст Пономаренко взяв слово.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Я до наших уболівальників ніяк погано не ставлюся. Я їм завжди дякую після гри і дуже вдячний, що вони терплять наші невдачі і все. А до звичайних людей, які пишуть мені в дірект пакості – я до них звертався. На таких людей я не звертаю уваги,
– сказав Матвій Пономаренко.
Окремо нападник подякував людям, які приїхали підтримати команду на грі у Кам’янці Подільському.
Де далі гратиме Динамо
Після трьох зіграних матчів Динамо має шість очок та посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.
Наступний поєдинок чемпіонату кияни проведуть 6 вересня проти ЛНЗ, початок зустрічі – о 13:00.
На рахунку Матвія Пономаренка три голи у дев’яти матчах в усіх турнірах поточного сезону.