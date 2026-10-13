Найдорожчий баскетбольний лот: на аукціоні продали майку Джордана за 14 мільйонів доларів

Майку Майкла Джордана з фіналу НБА 1998 року продали на аукціоні. Вона стала найдорожчим баскетбольним предметом, який коли-небудь продавали на аукціоні.

Про це повідомляє акаунт Hunt Auctions у соцмережі Х. Майка клубу Чикаго Буллз під 23-м номером Майкла Джордана була продана Рону Фірману.

Як продали майку Джордана

Майку Майкла Джордана з автографом чемпіона продали за 14 мільйонів доларів. Це найдорожчий баскетбольний лот в історії аукціонів. А от найдорожчим спортивним предметом, який продали з молотка, лишається екіпірування американського бейсболіста Бейба Рута. Його у 2024 році продали за 24,12 мільйона доларів.



Майка Джордана / Фото Hunt Auctions

Покупцем майки Майкла Джордана став інвестор у нерухомість із Маямі Рон Фірман. Він назвав цей предмет визначною частиною спортивної історії світу.

Я дуже радий цьому придбанню. Майкл Джордан був надзвичайно талановитим гравцем, якого із захопленням цінують в усьому світі,

– зазначив інвестор у нерухомість.

Майкл Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА та справжньою світовою знаменитістю, яку знають не тільки шанувальники баскетболу.

Яка історія майки, проданої на аукціоні

Майкл Джордан зіграв у формі, що продали на аукціоні, в другому матчі фінальної серії проти Юти 5 червня 1998 року. Тоді він набрав 37 очок і допоміг Чикаго Буллз зрівняти рахунок у серії.

Клуб Джордана в підсумку переміг у серії з 6 матчів. А сам баскетболіст отримав свою 6-ту нагороду найціннішого гравця фіналу НБА – MVP.

До слова, нині один із баскетболістів НБА є в топ-5 найбагатших спортсменів світу. Мовиться про Стефена Каррі. У сезоні 2026/27 майже 40-річний спортсмен отримує понад 62 мільйони доларів зарплати. Він – величезна зірка світового масштабу з колосальним впливом на баскетбол загалом.