Найдорожчий баскетбольний лот: на аукціоні продали майку Джордана за 14 мільйонів доларів
Майку Майкла Джордана з фіналу НБА 1998 року продали на аукціоні. Вона стала найдорожчим баскетбольним предметом, який коли-небудь продавали на аукціоні.
Про це повідомляє акаунт Hunt Auctions у соцмережі Х. Майка клубу Чикаго Буллз під 23-м номером Майкла Джордана була продана Рону Фірману.
Як продали майку Джордана
Майку Майкла Джордана з автографом чемпіона продали за 14 мільйонів доларів. Це найдорожчий баскетбольний лот в історії аукціонів. А от найдорожчим спортивним предметом, який продали з молотка, лишається екіпірування американського бейсболіста Бейба Рута. Його у 2024 році продали за 24,12 мільйона доларів.
Майка Джордана / Фото Hunt Auctions
Покупцем майки Майкла Джордана став інвестор у нерухомість із Маямі Рон Фірман. Він назвав цей предмет визначною частиною спортивної історії світу.
Я дуже радий цьому придбанню. Майкл Джордан був надзвичайно талановитим гравцем, якого із захопленням цінують в усьому світі,
– зазначив інвестор у нерухомість.
Майкл Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА та справжньою світовою знаменитістю, яку знають не тільки шанувальники баскетболу.
Яка історія майки, проданої на аукціоні
Майкл Джордан зіграв у формі, що продали на аукціоні, в другому матчі фінальної серії проти Юти 5 червня 1998 року. Тоді він набрав 37 очок і допоміг Чикаго Буллз зрівняти рахунок у серії.
Клуб Джордана в підсумку переміг у серії з 6 матчів. А сам баскетболіст отримав свою 6-ту нагороду найціннішого гравця фіналу НБА – MVP.
До слова, нині один із баскетболістів НБА є в топ-5 найбагатших спортсменів світу. Мовиться про Стефена Каррі. У сезоні 2026/27 майже 40-річний спортсмен отримує понад 62 мільйони доларів зарплати. Він – величезна зірка світового масштабу з колосальним впливом на баскетбол загалом.