Ліонель Мессі офіційно оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини

Збірна Аргентини не зуміла вдруге поспіль виграти чемпіонат світу. У фіналі Мундіалю-2026 команда Ліонеля Скалоні поступилась Іспанії в екстратаймі (0:1).

Головною зіркою команди залишався нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі. 39-річний аргентинець прийняв ключове рішення після фіналу ЧС-2026, про що повідомив у себе в інстаграм.

Чому Мессі пішов зі збірної

Мессі офіційно оголосив про завершення кар'єри в збірній Аргентини. Ліонель опублікував щемливий пост у себе на сторінці в соцмережі, в якому висловив вдячність фанатам та партнерам по команді.

Це рішення боліло й болить у душі, але я розумію, що зараз саме час. Клянуся вам, я завжди віддавав усього себе. Не лише в останні роки, коли ми виграли все, а й раніше. Я завжди боровся і викладався на повну заради цієї футболки, щоб дарувати вам радість і змушувати пишатися тим, що ви аргентинці,

– пише Ліонель.

"Залишилося небагато, етапи завершуються і цей розриває мені серце. Я люблю, любив і завжди буду любити перебування у збірній. Я віддав усе до останньої краплі, у мене більше нічого не залишилося. Дякую за всю ту любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, щоб чути вас зсередини. Тепер я стану одним із вас, завжди підтримуючи й вболіваючи ззовні", – зізнався аргентинець.

Дякую моїй родині за те, що завжди супроводжували мене в цій прекрасній, але важкій подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та функціонеру, з якими мені довелося перетинатися. Я забираю з собою незабутні спогади та моменти. Я йду зі спокійною душею та гордістю від того, що разом із партнерами по команді подарував вам омріяні моменти. Це було божевілля! Дякую Богу за те, що я аргентинець,

– резюмував Мессі.

Як Мессі пішов зі збірної Аргентини:

Крім того, Ліонель заявив, що написав ці слова одразу після фіналу, але не публікував до остаточного прийняття рішення. Останньою краплею для цього стала смерть його батька.

Чого досяг Мессі у збірній Аргентини

Нагадаємо, що Мессі дебютував за збірну Аргентини у 2005 році. За цей час він встиг відіграти 207 матчів за "альбіселесте", оформивши 125 голів та 68 асистів.

Разом із командою Лео з'їздив на шість чемпіонатів світу та виграв турнір у 2022 році. Крім того. у 2014 та 2026 роках Мессі доходив з Аргентиною до фіналу, де поступався Німеччині та Іспанії відповідно.

На турнірах у 2014 та 2022 роках Ліонеля визнавали найкращим футболістом Мундіалю. На них форвард оформив 22 голи, поступаючись за цим показником лише Кіліану Мбаппе (23).

Крім того, Мессі двічі вигравав Копа Америка, тричі брав срібні медалі турніру та ставав переможцем Фіналіссіми у 2022-му. Успіхи з національною збірною допомогли Ліонелю рекордні 8 разів виграти Золотий м'яч. Раніше ми писали про конфлікт між УЄФА та ФІФА.