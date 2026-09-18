Спорт Top News Інше Кохан розповів, чому не прийшов на червону доріжку у Будапешті: кумедна причина легкоатлета
18 вересня, 21:00
1

Кохан розповів, чому не прийшов на червону доріжку у Будапешті: кумедна причина легкоатлета

Олександр Щербатих

Нещодавно у Будапешті завершився Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Український метальник молота Михайло Кохан розповів про незвичну причину, чому він пропустив медізахід у столиці Угорщини.

Перед стартом світової першості організатори влаштували спортсменам появу на червоній доріжці. Михайло Кохан розповів про свою відсутність там, пише 24 Канал.

Чому Кохан не вийшов на червону доріжку у Будапешті

Український спортсмен з притаманним йому почуттям гумору повідомив, що у день відкриття змагань готував інвентар до виступу разом з угорським колегою Бенце Галашем.

Я хотів, але ми вранці з Бенце фарбуали снаряди, і потім я прийшов, і щось так спати захотілося,
– пояснив Кохан.

Зазначимо, що метальники часто наносять яскраву фарбу на свої снаряди для того, щоб їх було видно під час виступів. Це допомагає телеоператорам, а найголовніше – суддям, які визначають точне місце приземлення.

На червоній доріжці у Будапешті з’явилась Ярослава Магучіх. Українська чемпіонка продемонструвала яскравий образ.

Які результати демонструє Кохан

Призер Олімпіади-2024 у серпні опинився на п’єдесталі пошани чемпіонату Європи.

У Будапешті Михайло Кохан теж пробився до трійки найкращих, однак там організатори медалей за друге та третє місця спортсменам не вручали. Єдине "золото" історичної першості для України принесла Ярослава Магучіх.

Пов'язані теми:

Спорт Top News Інше Легка атлетика