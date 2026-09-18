Перед стартом світової першості організатори влаштували спортсменам появу на червоній доріжці. Михайло Кохан розповів про свою відсутність там, пише 24 Канал.

Чому Кохан не вийшов на червону доріжку у Будапешті

Український спортсмен з притаманним йому почуттям гумору повідомив, що у день відкриття змагань готував інвентар до виступу разом з угорським колегою Бенце Галашем.

Я хотів, але ми вранці з Бенце фарбуали снаряди, і потім я прийшов, і щось так спати захотілося,

– пояснив Кохан.

Зазначимо, що метальники часто наносять яскраву фарбу на свої снаряди для того, щоб їх було видно під час виступів. Це допомагає телеоператорам, а найголовніше – суддям, які визначають точне місце приземлення.

На червоній доріжці у Будапешті з’явилась Ярослава Магучіх. Українська чемпіонка продемонструвала яскравий образ.

Які результати демонструє Кохан

Призер Олімпіади-2024 у серпні опинився на п’єдесталі пошани чемпіонату Європи.

У Будапешті Михайло Кохан теж пробився до трійки найкращих, однак там організатори медалей за друге та третє місця спортсменам не вручали. Єдине "золото" історичної першості для України принесла Ярослава Магучіх.