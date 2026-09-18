Перед стартом чемпионата мира организаторы устроили для спортсменов выход на красную дорожку. Михаил Кохан рассказал о том, почему его там не было, пишет 24 Канал.

Почему Кохан не вышел на красную дорожку в Будапеште

Украинский спортсмен с присущим ему чувством юмора сообщил, что в день открытия соревнований готовил снаряжение к выступлению вместе с венгерским коллегой Бенце Галашем.

Я хотел, но мы утром с Бенце окрашивали снаряды, а потом я пришел, и почему-то захотелось поспать,

– пояснил Кохан.

Отметим, что метатели часто наносят яркую краску на свои снаряды для того, чтобы их было видно во время выступлений. Это помогает телеоператорам, а главное – судьям, которые определяют точное место приземления.

На красной дорожке в Будапеште появилась Ярослава Магучих. Украинская чемпионка продемонстрировала яркий образ.

Какие результаты показывает Кохан

Призер Олимпиады-2024 в августе оказался на пьедестале почета чемпионата Европы.

В Будапеште Михаил Кохан тоже пробился в тройку лучших, однако там организаторы не вручали спортсменам медали за второе и третье места. Единственное "золото" исторического первенства для Украины принесла Ярослава Магучих.