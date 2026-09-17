Відомий тренер пояснив, чому збірній Україні не варто розраховувати на Мудрика

У вересні та жовтні збірна України зіграє чотири матчі Ліги націй. Відбудуться ці поєдинки команди Андреа Мальдери без Михайла Мудрика.

На початку вересня очікувалось, що Мудрик повернеться до заявки національної команди, чого не сталось. Колишній тренер сімферопольської Таврії Олег Федорчук в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу проаналізував, чи є це втратою для збірної України.

Чи важливий Мудрик для команди Мальдери

Експерт зазначив, що не вважає новачка Тоттенгема ключовим гравцем "синьо-жовтих".

Насамперед, я б занадто не підвищував вагу Мудрика. Він практично ніколи не грав за клуб чи збірну по два тайми, а футболіст, який цього не робить – не може бути провідним гравцем команди. Окрім цього, у футболі є солідарність. Усі гравці і тренери розуміють у якому становищі він знаходиться, і намагаються підтримати,

– заявив Олег Федорчук.

За словами Федорчука, він потенційний виклик вінгера Тоттенгема до української збірної вважає правильним проявом солідарності.

Що очікує на збірну України

Окрім Угорщини в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль.

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Нагадаємо, що ці матчі стануть для Андреа Мальдери першими офіційними біля керма національної команди.