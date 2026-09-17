На початку вересня очікувалось, що Мудрик повернеться до заявки національної команди, чого не сталось. Колишній тренер сімферопольської Таврії Олег Федорчук в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу проаналізував, чи є це втратою для збірної України.

Чи важливий Мудрик для команди Мальдери

Експерт зазначив, що не вважає новачка Тоттенгема ключовим гравцем "синьо-жовтих".

Насамперед, я б занадто не підвищував вагу Мудрика. Він практично ніколи не грав за клуб чи збірну по два тайми, а футболіст, який цього не робить – не може бути провідним гравцем команди. Окрім цього, у футболі є солідарність. Усі гравці і тренери розуміють у якому становищі він знаходиться, і намагаються підтримати,

– заявив Олег Федорчук.

За словами Федорчука, він потенційний виклик вінгера Тоттенгема до української збірної вважає правильним проявом солідарності.

Що очікує на збірну України

Окрім Угорщини в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль.

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Нагадаємо, що ці матчі стануть для Андреа Мальдери першими офіційними біля керма національної команди.