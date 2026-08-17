"Навіть не помітив": Павлов відреагував на штовханину з Еліасом після матчу проти Шахтаря

Радник президента Харкова Микола Павлов прокоментував інцидент з півзахисником Шахтаря Кауаном Еліасом. Відомий український тренер заявив, що ситуація вичерпана.

Микола Павлов відреагував на слова головного тренера Харкова Младена Бартуловича про поведінку футболіста Шахтаря. Його слова наводить сайт "Український футбол".

Що сталось Павловим та гравцем Шахтаря

Після матчу у підтрибунному приміщені стадіону "Лівий берег", де відбувався матч, стався конфлікт між гравцями команд.

Сутичка футболістів Шахтаря та Харкова: дивіться відео

Fight in UPL pic.twitter.com/bwor02Gypt — Олександр Щербатих (@OSerbatih93559) August 17, 2026

Наставник харківської команди Младен Бартулович зазначив, що підопічний Арди Турана штовхнув 72-річного Павлова. Однак, колишній головний тренер Динамо, Дніпра та Ворскли заявив, що не бачить у цьому епізоді нічого страшного.

Коли мене побачили Даріо Срна та українські футболісти Шахтаря, то одразу інакше почали поводитися і пригальмували. Мабуть, ще пам’ятають. Ну, а бразильці, мабуть… Коли я їх відштовхував, хтось, ймовірно, й мене трохи штовхнув збоку. Проте це не так суттєво. Я навіть не помітив,

– сказав Павлов.

Зазначимо, що у неділю, 16 серпня, Шахтар здобув перемогу над своїми опонентами з рахунком 1:0. Матч відбувся у рамках третього туру УПЛ 2026/27.

Що далі для команд

Донеччани наступну гру проведуть 29 серпня проти Полісся. Матч для "гірників" матиме домашній статус. Стартовий свисток заплановано о 18.00 за київським часом.

Рівно за добу після цього має розпочатись поєдинок луганської Зорі та Харкова.