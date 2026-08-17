Николай Павлов отреагировал на слова главного тренера Харькова Младена Бартуловича о поведении футболиста Шахтера. Его слова приводит сайт "Украинский футбол".
Что произошло между Павловым и игроком "Шахтера"
После матча в подтрибунном помещении стадиона "Левый берег", где проходила игра, произошел конфликт между игроками команд.
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Наставник харьковской команды Младен Бартулович отметил, что подопечный Арды Турана толкнул 72-летнего Павлова. Однако бывший главный тренер Динамо, Днепра и Ворсклы заявил, что не видит в этом эпизоде ничего страшного.
Когда меня увидели Дарио Срна и украинские футболисты Шахтера, то сразу стали вести себя иначе и притормозили. Видимо, еще помнят. Ну, а бразильцы, наверное… Когда я их отталкивал, кто-то, вероятно, и меня немного толкнул сбоку. Однако это не так существенно. Я даже не заметил,
– сказал Павлов.
Отметим, что в воскресенье, 16 августа, Шахтер одержал победу над своими соперниками со счетом 1:0. Матч состоялся в рамках третьего тура УПЛ 2026/27.
Что дальше у команд
Донецкие футболисты проведут следующий матч 29 августа против Полесья. Матч для "горняков" будет иметь домашний статус. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.
Ровно через сутки после этого должен начаться поединок луганской Зари и Харькова.