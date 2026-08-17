Микола Павлов відреагував на слова головного тренера Харкова Младена Бартуловича про поведінку футболіста Шахтаря. Його слова наводить сайт "Український футбол".

Що сталось Павловим та гравцем Шахтаря

Після матчу у підтрибунному приміщені стадіону "Лівий берег", де відбувався матч, стався конфлікт між гравцями команд.

Сутичка футболістів Шахтаря та Харкова: дивіться відео

Наставник харківської команди Младен Бартулович зазначив, що підопічний Арди Турана штовхнув 72-річного Павлова. Однак, колишній головний тренер Динамо, Дніпра та Ворскли заявив, що не бачить у цьому епізоді нічого страшного.

Коли мене побачили Даріо Срна та українські футболісти Шахтаря, то одразу інакше почали поводитися і пригальмували. Мабуть, ще пам’ятають. Ну, а бразильці, мабуть… Коли я їх відштовхував, хтось, ймовірно, й мене трохи штовхнув збоку. Проте це не так суттєво. Я навіть не помітив,

– сказав Павлов.

Зазначимо, що у неділю, 16 серпня, Шахтар здобув перемогу над своїми опонентами з рахунком 1:0. Матч відбувся у рамках третього туру УПЛ 2026/27.

Що далі для команд

Донеччани наступну гру проведуть 29 серпня проти Полісся. Матч для "гірників" матиме домашній статус. Стартовий свисток заплановано о 18.00 за київським часом.

Рівно за добу після цього має розпочатись поєдинок луганської Зорі та Харкова.