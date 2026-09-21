МОК "закрив очі" на агітацію керівника спорту Росії за партію Путіна

Російські чиновники продовжують відігравати роль частини пропагандистської машини Кремля. Частиною цього є й керівники спорту.

Міністр спорту Росії та голова НОК цієї країни Михайло Дегтягьов долучився до пропаганди військової агресії проти України. МОК вирішив цей факт проігнорувати, пише видання "Главком".

Як Росія використовує спорт у пропаганді

Відомо, що 11 вересня Дєгтярьов вшановував російських окупантів. Чиновник узяв участь у церемонії вручення премії російського Паралімпійського комітету.

Окрім вручення нагород людям, які взяли участь у війні в Україні, він також зачитав від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Російський міністр уже є під санкціями Європейського союзу, куди його внесли у липні цього року. Журналісти видання "Главком" звернулись до Міжнародного олімпійського комітету щодо офіційного коментаря, але там запит проігнорували.

Як МОК ставиться до війни Росії проти України

У липні було скасовано рекомендацію про відсторонення росіян від міжнародних стартів. Таким чином у МОК дали "зелене світло" федераціям на повернення представників країни-агресорки.

Нещодавно такі процеси розкритикував капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк.

У вересні переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала рішення окремих федерацій допускати атлетів з Білорусі та Росії до змагань міжнародного масштабу.