Міністр спорту Росії та голова НОК цієї країни Михайло Дегтягьов долучився до пропаганди військової агресії проти України. МОК вирішив цей факт проігнорувати, пише видання "Главком".

Як Росія використовує спорт у пропаганді

Відомо, що 11 вересня Дєгтярьов вшановував російських окупантів. Чиновник узяв участь у церемонії вручення премії російського Паралімпійського комітету.

Окрім вручення нагород людям, які взяли участь у війні в Україні, він також зачитав від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Російський міністр уже є під санкціями Європейського союзу, куди його внесли у липні цього року. Журналісти видання "Главком" звернулись до Міжнародного олімпійського комітету щодо офіційного коментаря, але там запит проігнорували.

Як МОК ставиться до війни Росії проти України

У липні було скасовано рекомендацію про відсторонення росіян від міжнародних стартів. Таким чином у МОК дали "зелене світло" федераціям на повернення представників країни-агресорки.

Нещодавно такі процеси розкритикував капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк.

У вересні переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала рішення окремих федерацій допускати атлетів з Білорусі та Росії до змагань міжнародного масштабу.