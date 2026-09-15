У коментарі фінському виданню Iltalehti.fi Ярослава розповіла, що хотіла б тренуватися в Україні, але через постійну загрозу вона далеко від дому та рідних.

Магучіх вимушена бути далеко від України

"Я думаю, що це божевілля, бо нічого не змінилося. Нічого. Я б також хотіла готуватися та тренуватися вдома, але мені потрібно бути далеко від України, далеко від батьків та друзів. Ми повністю розлучені", – прокоментувала Ярослава Магучіх повернення росіян.

Вона наголосила, що Росія постійно атакує Київ та інші міста Україні ракетами або дронами.

"Наприклад, Київ протягом тижня був об'єктом атак. Удари лунають щодня, і жахливі відео поширюються безперервно. Лише кілька днів тому було завдано удару по моєму рідному місту (Дніпру – 24 Канал), тож ситуація є шокуючою. На жаль, нічого не змінилося, але у нас є надія. Я вірю, що надія допомагає нам жити й рухатися вперед. Українці є дуже сильними", – сказала Магучіх.

Росію не допускають до змагань з легкої атлетики

Нагадаємо, у липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав спортивним федераціям повноваження самостійно вирішувати питання про обмеження для російських спортсменів. Як наслідок низка міжнародних федерацій розпочали процес повернення Росії та Білорусі у світовий спорт.

Водночас Всесвітня федерація легкої атлетики (World Athletics) вирішила не змінювати своє попереднє рішення, тобто не дозволить росіянам брати участь у своїх змаганнях.

У відповідь Росія подала апеляцію на це рішення до Апеляційного спортивного суду (CAS), але голова World Athletics Себастьян Коу запевнив, що лінія федерації залишиться незмінною.

"Ми маємо намір захищати свою позицію. Завдання міжнародної спортивної федерації полягає в тому, щоб ухвалювати рішення, які, на її думку, найкраще відповідають інтересам її спортсменів. Ми ухвалили рішення консенсусом і будемо його захищати", – заявив функціонер.

Магучіх соєю чергою висловила вдячність на адресу Коу за його позицію, а також за допомогу на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я дуже вдячна Себастьяну Коу за його рішення, бо це справді важке та сильне рішення. Він завжди підтримував українських спортсменів і цікавився, як у нас справи. Він завжди каже, що найголовніше – це те, що ми цілі та в безпеці. Я дуже вдячна за це", – сказала українка.