В интервью финскому изданию Iltalehti.fi Ярослава рассказала, что хотела бы тренироваться в Украине, но из-за постоянной угрозы она находится вдали от дома и родных.

Магучих вынуждена находиться вдали от Украины

"Я думаю, что это безумие, потому что ничего не изменилось. Ничего. Я бы тоже хотела готовиться и тренироваться дома, но мне нужно быть вдали от Украины, вдали от родителей и друзей. Мы полностью развелись", – прокомментировала Ярослава Магучих возвращение россиян.

Она подчеркнула, что Россия постоянно проводит атаки на Киев и другие города Украины ракетами или дронами.

"Например, Киев в течение недели был объектом атак. Удары раздаются ежедневно, и ужасающие видео распространяются непрерывно. Всего несколько дней назад был нанесен удар по моему родному городу (Днепру – 24 Канал), поэтому ситуация шокирует. К сожалению, ничего не изменилось, но у нас есть надежда. Я верю, что надежда помогает нам жить и двигаться вперед. Украинцы очень сильные", – сказала Магучих.

Россию не допускают к соревнованиям по легкой атлетике

Напомним, в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил спортивным федерациям полномочия самостоятельно решать вопросы об ограничениях для российских спортсменов. В результате ряд международных федераций начал процесс возвращения России и Беларуси в мировой спорт.

В то же время Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics) решила не менять свое предыдущее решение, то есть не позволит россиянам участвовать в своих соревнованиях.

В ответ Россия подала апелляцию на это решение в Апелляционный спортивный суд (CAS), но глава World Athletics Себастьян Коу заверил, что позиция федерации останется неизменной.

"Мы намерены отстаивать свою позицию. Задача международной спортивной федерации заключается в том, чтобы принимать решения, которые, по ее мнению, наилучшим образом соответствуют интересам ее спортсменов. Мы приняли решение консенсусом и будем его отстаивать", – заявил функционер.

Магучих, в свою очередь, выразила благодарность Коу за его позицию, а также за помощь в начале полномасштабного вторжения России.

"Я очень благодарна Себастьяну Коу за его решение, потому что это действительно трудное и сильное решение. Он всегда поддерживал украинских спортсменов и интересовался, как у нас дела. Он всегда говорит, что самое главное – это то, что мы целы и в безопасности. Я очень благодарна за это", – сказала украинка.