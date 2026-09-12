Для победы Магучих хватило высоты 1,99 метра, после чего она пыталась преодолеть планку на высоте 2,04, но потерпела неудачу. Ярослава в комментарии "Суспильному" признала, что стремилась к более убедительному выступлению, пишет 24 Канал.

Как Магучих прокомментировала победу в Будапеште

Традиционно Ярослава продемонстрировала способность анализировать собственные ошибки и сразу отметила, что результат мог быть лучше.

Я очень рада выиграть этот трофей и завершить сезон на хорошей ноте. Конечно, хотелось прыгнуть чуть выше, но самое главное, что трофей есть. Это первый такой чемпионат мира, и я его выиграла,

– заявила Магучих.

Украинка также положительно отозвалась о формате и атмосфере новых соревнований, которые в этом году прошли впервые. В частности, чемпионке понравилось, что ей не пришлось проводить в секторе слишком много времени.

Честно говоря, я очень рада, что все прошло так быстро: 1 метр 86, 91, 95, 99, а дальше должен был быть 2,02 м, но его не было. На самом деле для меня это очень круто, когда все происходит так быстро. Я хоть и привыкла лежать, но иногда, когда плохая погода, ждать своего выступления по полчаса или час немного надоедает,

– призналась Ярослава.

Атмосфера Абсолютного чемпионата мира

Магучих понравился не только спортивный аспект, но и те элементы шоу, которые можно было увидеть на стадионе: она заявила, что внимание было полностью сосредоточено на спортсменах, которые действительно почувствовали себя звездами.

Ярослава выразила надежду, что нововведение не останется единичным, и в дальнейшем такие абсолютные чемпионаты будут проводиться регулярно.