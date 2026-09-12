Для перемоги Магучіх вистачило висоти 1,99 метра, після чого вона намагалася підкорити планку на 2,04, але зазнала невдачі. Ярослава у коментарі Суспільному визнала, що прагнула до більш переконливого виступу, пише 24 Канал.

Як Магучіх прокоментувала перемогу у Будапешті

Традиційно Ярослава продемонструвала здатність аналізувати власні помилки та одразу відзначила, що результат міг бути кращим.

Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла,

– заявила Магучіх.

Українка також позитивно відгукнулась про формат та атмосферу нових змагань, які цьогоріч відбулися вперше. Зокрема чемпіонці сподобалось, що їй не довелося проводити у секторі надто багато часу.

Чесно, я дуже рада, що так швидко, 1 метр 86, 91, 95, 99 і далі повинно було бути 2.02 м, але його не було. Насправді для мене це дуже круто, коли так швидко. Я хоч і звикла лежати, але іноді, коли погана погода, чекати свого виступу по пів години чи годину трохи набридає,

– зізналась Ярослава.

Атмосфера Абсолютного чемпіонату світу

Магучіх сподобався не лише спортивний чинник, але й ті елементи шоу, які можна було побачити на стадіоні: вона заявила, що увага була повністю зосереджена на спортсменах, які справді відчули себе зірками.

Ярослава висловила сподівання, що новація не стане одноразовою, і надалі такі абсолютні чемпіонати будуть проводитися регулярно.