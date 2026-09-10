Втрата для збірної України: Мудрик несподівано травмувався після трансферу в Тоттенхем

Вінгер збірної України Михайло Мудрик нарешті повернувся до футболу після допінгової дискваліфікації. Грвець знаходився поза грою близько 20-ти місяців.

Михайло вже навіть встиг зіграти один матч в АПЛ після повернення. Проте інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що найближчим часом українець буде поза грою.

Що сталось із Мудрико

Низка джерел розповідають, що Мудрик зазнав травми під час тренування у Тоттенхемі. Український вінгер пошкодив гомілкостоп, через що пропустить найближчі ігри "шпор".

За даними Романо, термін відновлення оцінюється від 6 до 8 тижнів, тобто мінімум до завершення жовтня. Інші ж ресурси пишуть, що Михайло буде доступний вже на початку жовтня.

Чи зіграє Мудрик за збірну України

Таким чином, Мудрик пропустить від трьох до семи ігор Тоттенхема в АПЛ та Кубку ліги. Також Михайло буде недоступний для збірної України в Лізі націй.

Раніше один з тренерів "синьо-жовтих" казав, що Мудрик є в розширеній заявці і на нього в збірній розраховують. Востаннє вінгер грав на національну команду ще у листопаді 2024 року.

Як Мудрик випав з футболу

До слова, цієї осені Україна стартує в Лізі націй, де в дивізіоні В гратиме проти Угорщини, Північної Ірландії та Грузії. Нагадаємо, що Михайло у 2023 році перебрався з Шахтаря в Челсі за 70 мільйонів євро.

У 73-х матчах за "синіх" вінгер оформив 10 голів та 11 асистів. Проте у грудні 2024 року футболіст отримав дискваліфікацію через позитивний допінг-тест.

В організмі Михайла знайшли мельдоній, через що його відсторонили від футболу. Втім у липні цього року бан нарешті було знято. Цього літа Челсі віддав футболіста в річну оренду Тоттенхему з правом викупу за 75 мільйонів фунтів.