Михаил уже даже успел сыграть один матч в АПЛ после возвращения. Однако инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшее время украинец не сможет выходить на поле.

Что случилось с Мудриком

Ряд источников сообщают, что Мудрик получил травму во время тренировки в Тоттенхэме. Украинский вингер повредил голеностоп, поэтому пропустит ближайшие матчи "шпор".

По данным Романо, срок восстановления оценивается от 6 до 8 недель, то есть как минимум до конца октября. Другие же источники пишут, что Михаил будет готов уже в начале октября.

Сыграет ли Мудрик за сборную Украины

Таким образом, Мудрик пропустит от трех до семи матчей Тоттенхэма в АПЛ и Кубке лиги. Также Михаил не сможет выступить за сборную Украины в Лиге наций.

Ранее один из тренеров "сине-желтых" говорил, что Мудрик входит в расширенную заявку и на него в сборной рассчитывают. Последний раз вингер играл за национальную команду еще в ноябре 2024 года.

Как Мудрик выпал из футбола

К слову, этой осенью Украина стартует в Лиге наций, где в дивизионе В будет играть против Венгрии, Северной Ирландии и Грузии. Напомним, что Михаил в 2023 году перешел из Шахтера в Челси за 70 миллионов евро.

В 73 матчах за "синих" вингер забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Однако в декабре 2024 года футболист был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста.

В организме Михаила обнаружили мельдоний, поэтому его отстранили от футбола. Впрочем, в июле этого года дисквалификация наконец была снята. Этим летом Челси отдал футболиста в годовую аренду Тоттенхэму с правом выкупа за 75 миллионов фунтов.