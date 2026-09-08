В декабре 2024 года в организме Михаила обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Однако с июля этого года Мудрик уже допущен к матчам и теперь может играть, в том числе, за сборную Украины, сообщает Tribuna.

Будет ли Мудрик в сборной

Кстати, помощник главного тренера сборной Тарас Степаненко высказал свое мнение о Мудрике. Он заявил, что игрок входит в расширенный список Андреа Мальдеры.

Думаю, Миша есть в расширенном списке сборной, но уже Андреа будет принимать решение, вызывать его или нет. Нужно учитывать его форму, как он себя чувствует. Мы с ним всегда на связи, но у него были переговоры, он искал команду. Я рад, что он пришел именно к Де Дзерби, потому что ему будет комфортнее работать с человеком, которого он знает,

– рассказал Степаненко.

Напомним, что контракт Мудрика принадлежит Челси, за который он выступал с января 2023 года. В 73 матчах за "синих" вингер забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

Где будет играть Мудрик

Однако после возвращения из дисквалификации Мудрик оказался не нужен новому тренеру лондонцев Хаби Алонсо. Поэтому Челси отдал украинца в аренду в Тоттенхэм на один сезон.

У "Шпор" будет опция выкупа игрока за 75 миллионов фунтов. Михаил уже успел дебютировать за команду Роберто Де Дзерби в АПЛ в матче против Ноттингем Форест (0:0).

За сборную Украины Михаил не играл с ноября 2024 года. На его счету три гола в 28 матчах за "сине-желтых". Ранее Игорь Бурбас уже анонсировал возвращение Мудрика в сборную.

Этой осенью Украину ждут матчи Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры сыграют в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.