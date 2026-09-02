Вінгер Челсі Михайло Мудрик повернувся після допінгового бану та знайшов собі нову команду. Українець тепер виступатиме за Тоттенхем, повідомляє Planet Football.

Скільки зароблятиме Мудрик

"Шпори" взяли вінгера в оренду до кінця сезону 2026/2027. Наступного літа у лондонців буде право викупити Мудрика у Челсі за 75 мільйонів фунтів.

Тим часом. у ЗМІ потрапила інформація про зарплату Михайла в новому клубі. Повідомляється, що Тоттенхем взяв на себе виплату всього окладу футболіста.

Крім того, він зберіг його на рівні Челсі, що становить близько 100 тисяч фунтів на місяць. Загалом же річна зарплата Мудрика становить близько 5,2 мільйона євро.

Раніше ми розповідали про найбільш оплачуваних гравців збірної України. Що ж стосується Тоттенхема, то в лондонському клубі Михайло матиме 14-ий за розміром оклад.

Рейтинг зарплат гравців Тоттенхема на тиждень:

Омар Мармуш – 250 тисяч фунтів Міккі ван де Вен – 245 тисяч фунтів Сандро Тоналі – 200 тисяч фунтів Хаві Сімонс – 195 тисяч фунтів Матеус Фернандеш – 175 тисяч фунтів Джеймс Меддісон – 170 тисяч фунтів Конор Галлахер – 160 тисяч фунтів Мохаммед Кудус – 150 тисяч фунтів Педро Порро – 150 тисяч фунтів Маркос Сенесі – 150 тисяч фунтів Домінік Соланке – 140 тисяч фунтів Савіо – 130 тисяч фунтів Деян Кулусевскі – 110 тисяч фунтів Михайло Мудрик – 100 тисяч фунтів Рішарлісон – 90 тисяч фунтів

Що відомо про допінг-скандал з Мудриком

Нагадаємо, що у січні 2023-го Мудрик перебрався з Шахтаря в Челсі за 70 мільйонів євро. За майже два роки в лондонській команді футболіст відіграв 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів.

У грудні 2024 року українця відсторонили від футболу через позитивний допінг-тест. В організмі Мудрик знайшли заборонену речовину мельдоній.

Очікувалось, що Михайло може пропустити до чотирьох років. Проте у липні цього року з гравця Челсі зняли дискваліфікацію, що дозволило йому повернутися у футбол.

Нагадаємо, що Челсі хотів відправити гравця в оренду до Страсбурга, але сам вінгер мав намір залишитись в АПЛ. Окрім Тоттенхема, в послугах Мудрика були зацікавлені Ковентрі, Лідс та Брентфорд.

Головним стимулом обрати саме Тоттенхем була персона головного тренера Роберто Де Дзербі. Мудрик раніше працював під керівництвом італійця в Шахтарі.