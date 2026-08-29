Михайло Мудрик поволі повертається до гри у професійний футбол. Щоправда, незабаром вінгеру доведеться змінити клубну прописку, пише Goal.

Що відомо про майбутнє Мудрика

Британське видання зазначає, що Михайло швидше за все не візьму участі у футболці "пенсіонерів" під час сезону 2026/27 та наступних сезонів.

Буде справжнім шоком побачити його у футболці Челсі, якщо він повернеться у наступному сезоні,

– зазначає джерело.

Швидше за все, журналісти видання розраховують на продажу футболіста після річної оренди до іншого клубу.

Куди може піти Мудрик з Челсі

Наразі частіше говорять саме про підписання орендної угоди, що спортсмена з України. Проте за наявності високої пропозиції на вінгера Челсі може остаточно із ним попрощатися.

Для лондонців пріоритетним варіантом є оренда українця у Страсбург. Серед англійських клубів інтерес до футболіста виявляють Лідс, Брентфорд, Ковентрі та Тоттенхем.

Проте там вінгеру доведеться боротися за місце в основі. Раніше у ЗМІ була інформація, що Челсі вже відмовив Брентфорду та Лідсу, які робили орендні пропозиції щодо Михайла.