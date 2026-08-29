Михаил Мудрик постепенно возвращается в профессиональный футбол. Правда, вскоре вингеру придется сменить клуб, пишет Goal.
Что известно о будущем Мудрика
Британское издание отмечает, что Михаил, скорее всего, не выйдет на поле в футболке "пенсионеров" в сезоне 2026/27 и последующих сезонах.
Будет настоящим шоком увидеть его в футболке Челси, если он вернется в следующем сезоне,
– отмечает источник.
Скорее всего, журналисты издания рассчитывают на продажу футболиста после годичной аренды в другой клуб.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Куда может уйти Мудрик из Челси
Сейчас чаще говорят именно о подписании договора аренды украинского спортсмена. Однако при наличии выгодного предложения по вингеру Челси может окончательно с ним расстаться.
Для лондонцев приоритетным вариантом является аренда украинца в Страсбург. Среди английских клубов интерес к футболисту проявляют Лидс, Брентфорд, Ковентри и Тоттенхэм.
Однако там вингеру придется бороться за место в стартовом составе. Ранее в СМИ появлялась информация, что Челси уже отказал Брентфорду и Лидсу, которые делали предложения об аренде Михаила.