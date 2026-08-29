Михаил Мудрик постепенно возвращается в профессиональный футбол. Правда, вскоре вингеру придется сменить клуб, пишет Goal.

Что известно о будущем Мудрика

Британское издание отмечает, что Михаил, скорее всего, не выйдет на поле в футболке "пенсионеров" в сезоне 2026/27 и последующих сезонах.

Будет настоящим шоком увидеть его в футболке Челси, если он вернется в следующем сезоне,

– отмечает источник.

Скорее всего, журналисты издания рассчитывают на продажу футболиста после годичной аренды в другой клуб.

Куда может уйти Мудрик из Челси

Сейчас чаще говорят именно о подписании договора аренды украинского спортсмена. Однако при наличии выгодного предложения по вингеру Челси может окончательно с ним расстаться.

Для лондонцев приоритетным вариантом является аренда украинца в Страсбург. Среди английских клубов интерес к футболисту проявляют Лидс, Брентфорд, Ковентри и Тоттенхэм.

Однако там вингеру придется бороться за место в стартовом составе. Ранее в СМИ появлялась информация, что Челси уже отказал Брентфорду и Лидсу, которые делали предложения об аренде Михаила.