Українці їдуть закордон не тільки через можливість кар'єрного зростання, а і за вищими зарплатами. 24 Канал розповідає, скільки отримують легіонери з України в європейських клубах, повідомляє 24 Канал.
Скільки заробляють гравці збірної України
Ще донедавна найбільш оплачуваним українським гравцем був Олександр Зінченко. Минулий сезон хавбек провів у Ноттінгем Форест та Аяксі, де отримував близько 8 мільйонів євро на рік.
Проте наразі Олександр є вільним агентом, а через травму хрестоподібних зв'язок він поки не знайшов новий клуб. Тому поки Зінченко випав з рейтингу зарплат наших легіонерів.
Наразі на першому місці йде захисник ПСЖ Ілля Забарний. Після переїзду у Франції з Борнмута його оклад виріс до 5,45 мільйона євро за сезон (до відрахування налогів).Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Із ним міг би конкурувати Михайло Мудрик. У вінгера зарплата в Челсі становить близько 5,2 мільйонів, але за рахунок бонусів може вирости до 6,7 мільйонів.
Проте наразі майбутнє гравця у Челсі під питанням. Мудрик відсидів 20-тимісячну дискваліфікацію через допінг-тест і тепер "сині" шукають варіант з орендою для Михайла.
Рейтинг зарплат українських легіонерів у топ-чемпіонатах:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КЛУБ
|
РІЧНА ЗАРПЛАТА
|
1
|
Ілля Забарний
|
ПСЖ
|
5,45 мільйона євро
|
2
|
Михайло Мудрик
|
Челсі
|
5,2 мільйона євро
|
3
|
Андрій Лунін
|
Реал
|
4,58 мільйона євро
|
4
|
Анатолій Трубін
|
Бенфіка
|
3,85 мільйона євро
|
5
|
Артем Довбик
|
Болонья
|
3,7 мільйона євро
|
6
|
Віталій Миколенко
|
Евертон
|
3,53 мільйона євро
|
7
|
Владислав Ванат
|
Жирона
|
2,71 мільйона євро
|
8
|
Георгій Судаков
|
Бенфіка
|
1,92 мільйона євро
|
9
|
Єгор Ярмолюк
|
Брентфорд
|
1,5 мільйона євро
|
10
|
Олександр Зубков
|
АЕК
|
1,5 мільйона євро
|
11
|
Роман Яремчук
|
Олімпіакос
|
1,5 мільйона євро
|
12
|
Руслан Маліновський
|
Трабзонспор
|
1,5 мільйона євро
|
13
|
Данило Сікан
|
Андерлехт
|
1,3 мільйона євро
|
14
|
Юхим Конопля
|
Боруссія М
|
1 мільйон євро
Топ-трійку українських легіонерів за зарплатами замикає воротар Реала Анатолій Трубін. Його оклад становить 4,58 мільйона на рік без врахування бонусів.
Також потенційно у цей рейтинг має входити Віктор Циганков, який нещодавно перебрався в Аякс. Досі у ЗМІ не фігурувала його зарплата в амстердамській команді.
Вінгер перебрався з Жирони, де його оклад складав орієнтовно 2,7 мільйона євро на рік. Раніше Мирон Маркевич прокоментува перехід Циганков в Аякс.