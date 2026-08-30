Українці їдуть закордон не тільки через можливість кар'єрного зростання, а і за вищими зарплатами. 24 Канал розповідає, скільки отримують легіонери з України в європейських клубах, повідомляє 24 Канал.

Скільки заробляють гравці збірної України

Ще донедавна найбільш оплачуваним українським гравцем був Олександр Зінченко. Минулий сезон хавбек провів у Ноттінгем Форест та Аяксі, де отримував близько 8 мільйонів євро на рік.

Проте наразі Олександр є вільним агентом, а через травму хрестоподібних зв'язок він поки не знайшов новий клуб. Тому поки Зінченко випав з рейтингу зарплат наших легіонерів.

Наразі на першому місці йде захисник ПСЖ Ілля Забарний. Після переїзду у Франції з Борнмута його оклад виріс до 5,45 мільйона євро за сезон (до відрахування налогів).

Із ним міг би конкурувати Михайло Мудрик. У вінгера зарплата в Челсі становить близько 5,2 мільйонів, але за рахунок бонусів може вирости до 6,7 мільйонів.

Проте наразі майбутнє гравця у Челсі під питанням. Мудрик відсидів 20-тимісячну дискваліфікацію через допінг-тест і тепер "сині" шукають варіант з орендою для Михайла.

Рейтинг зарплат українських легіонерів у топ-чемпіонатах:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ РІЧНА ЗАРПЛАТА 1 Ілля Забарний ПСЖ 5,45 мільйона євро 2 Михайло Мудрик Челсі 5,2 мільйона євро 3 Андрій Лунін Реал 4,58 мільйона євро 4 Анатолій Трубін Бенфіка 3,85 мільйона євро 5 Артем Довбик Болонья 3,7 мільйона євро 6 Віталій Миколенко Евертон 3,53 мільйона євро 7 Владислав Ванат Жирона 2,71 мільйона євро 8 Георгій Судаков Бенфіка 1,92 мільйона євро 9 Єгор Ярмолюк Брентфорд 1,5 мільйона євро 10 Олександр Зубков АЕК 1,5 мільйона євро 11 Роман Яремчук Олімпіакос 1,5 мільйона євро 12 Руслан Маліновський Трабзонспор 1,5 мільйона євро 13 Данило Сікан Андерлехт 1,3 мільйона євро 14 Юхим Конопля Боруссія М 1 мільйон євро

Топ-трійку українських легіонерів за зарплатами замикає воротар Реала Анатолій Трубін. Його оклад становить 4,58 мільйона на рік без врахування бонусів.

Також потенційно у цей рейтинг має входити Віктор Циганков, який нещодавно перебрався в Аякс. Досі у ЗМІ не фігурувала його зарплата в амстердамській команді.

Вінгер перебрався з Жирони, де його оклад складав орієнтовно 2,7 мільйона євро на рік. Раніше Мирон Маркевич прокоментува перехід Циганков в Аякс.