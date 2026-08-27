Відхід Циганкова з Жирони говорили протягом усього літа. На старті сезону ситуація загострилась до межі, коли дійшло до дисциплінарного покарання футболіста, навіть попри наявність у нього медичних довідок.
Наприкінці трансферного вікна український півзахисник підписав трирічний контракт з Аяксом, де працює його колишній наставник Мічел Санчес.
В ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу перспективи Віктора у столиці Нідерландів оцінив екстренер збірної України Мирон Маркевич.
Яке майбутнє у Циганкова в Аяксі на думку Маркевича
Відомий фахівець зазначив, що ексфутболіст київського Динамо перейшов в іменитий клуб.
Попри те, що уже три роки Аякс не може виграти чемпіонат Нідерландів, Маркевич вважає Амстердам хорошим місцем для продовження кар’єри Циганкова.
Віктор потрапив у легендарний клуб. Аякс, то є Аякс. Тут не може бути ніяких сумнівів. Аякс – топ-команда. Можливо, зараз вони переживають не найкращі часи. Але це історія нідерландського футболу,
– заявив колишній тренер збірної України.
Він додав, що у ситуації навколо футболіста уже зараз можна говорити, що йому пощастило, а решта залежить від спортсмена.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Чи допоможе Циганкову Мічел Санчес
Окремим позитивним аспектом цього трансферу, на думку експерта, можна вважати те, що влітку у клуб прийшов також і тренер Мічел Санчес, з яким наш земляк та Жирона здобували путівку у Лігу чемпіонів за підсумком сезону 2023/24.
По-перше, він йде до свого тренера, який його запрошував ще у Жирону. Санчес його знає, довіряє. Я думаю, що це плюс для Циганкова,
– зазначив Маркевич.
Мічел Санчес – новий тренер Аякса / Фото ФК Аякс
Який результат можна вважати успіхом у Нідерландах
Мирон Маркевич не став сподіватись на єврокубкові успіхи амстердамців найближчим часом, але сподівається на здобуття титулу місцевої Ередівізі.
Якщо з ним Аякс виграє чемпіонат – уже добре. Принаймні, Циганков повинен для цього зробити усе, раз йому тренер довірив,
– сказав фахівець.
Минулий сезон команда завершила лише на п’ятому місці у лізі та здобувала путівку у Лігу конференцій у спеціальному плей-оф.
Чи матиме вплив трансфер Циганкова на збірну України
Колишній наставник "синьо-жовтих" зауважив, що такий розвиток подій є сприятливим для Андреа Мальдери та його колективу.
Добре це й для збірної. Він буде грати у єврокубках і далеко не останньому чемпіонаті. Є також і стимул вернути Аякс на п’єдестал. Для нього це плюс, можливість. Як він скористається – буде видно,
– вважає тренер.
Додатково Мирон Маркевич оцінив, чи новачок амстердамців матиме достатньо часу, щоб набрати відповідну форму до матчів національної команди у Лізі націй.
"Спокійно, вистачить. Все залежить від нього і жодних "але" не може бути. Місяць – це навіть багато", – підсумував Маркевич.
Зазначимо, що збірна України зіграє 4 матчі у період з 25 вересня по 5 жовтня. Старт підопічних Андреа Мальдери у Лізі націй заплановано у Будапешті проти місцевої збірної.
Чи стане Циганков зіркою Ередівізі
За словами легендарного українського фахівця, у майбутньому український вінгер матиме змогу стати одним з провідних виконавців чемпіонату Нідерландів.
В нього достатньо майстерності, він хороший гравець. Я впевнений, що у Циганкова в Аяксі вийде. Можу побажати йому успіхів. Хай "дерзає". У 28 років люди лише починають грати,
– сказав Маркевич.
Віктор Циганков теоретично може дебютувати у новій лізі 30 серпня, коли його команда завітає до клубу Телстар. Початок матчу заплановано о 17.15 за часом Києва.
Як Циганков грав за Жирону
Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.
У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі.