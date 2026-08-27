Відхід Циганкова з Жирони говорили протягом усього літа. На старті сезону ситуація загострилась до межі, коли дійшло до дисциплінарного покарання футболіста, навіть попри наявність у нього медичних довідок.

Наприкінці трансферного вікна український півзахисник підписав трирічний контракт з Аяксом, де працює його колишній наставник Мічел Санчес.

В ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу перспективи Віктора у столиці Нідерландів оцінив екстренер збірної України Мирон Маркевич.

Яке майбутнє у Циганкова в Аяксі на думку Маркевича

Відомий фахівець зазначив, що ексфутболіст київського Динамо перейшов в іменитий клуб.

Попри те, що уже три роки Аякс не може виграти чемпіонат Нідерландів, Маркевич вважає Амстердам хорошим місцем для продовження кар’єри Циганкова.

Віктор потрапив у легендарний клуб. Аякс, то є Аякс. Тут не може бути ніяких сумнівів. Аякс – топ-команда. Можливо, зараз вони переживають не найкращі часи. Але це історія нідерландського футболу,

– заявив колишній тренер збірної України.

Він додав, що у ситуації навколо футболіста уже зараз можна говорити, що йому пощастило, а решта залежить від спортсмена.

Чи допоможе Циганкову Мічел Санчес

Окремим позитивним аспектом цього трансферу, на думку експерта, можна вважати те, що влітку у клуб прийшов також і тренер Мічел Санчес, з яким наш земляк та Жирона здобували путівку у Лігу чемпіонів за підсумком сезону 2023/24.

По-перше, він йде до свого тренера, який його запрошував ще у Жирону. Санчес його знає, довіряє. Я думаю, що це плюс для Циганкова,

– зазначив Маркевич.



Мічел Санчес – новий тренер Аякса / Фото ФК Аякс

Який результат можна вважати успіхом у Нідерландах

Мирон Маркевич не став сподіватись на єврокубкові успіхи амстердамців найближчим часом, але сподівається на здобуття титулу місцевої Ередівізі.

Якщо з ним Аякс виграє чемпіонат – уже добре. Принаймні, Циганков повинен для цього зробити усе, раз йому тренер довірив,

– сказав фахівець.

Минулий сезон команда завершила лише на п’ятому місці у лізі та здобувала путівку у Лігу конференцій у спеціальному плей-оф.

Чи матиме вплив трансфер Циганкова на збірну України

Колишній наставник "синьо-жовтих" зауважив, що такий розвиток подій є сприятливим для Андреа Мальдери та його колективу.

Добре це й для збірної. Він буде грати у єврокубках і далеко не останньому чемпіонаті. Є також і стимул вернути Аякс на п’єдестал. Для нього це плюс, можливість. Як він скористається – буде видно,

– вважає тренер.

Додатково Мирон Маркевич оцінив, чи новачок амстердамців матиме достатньо часу, щоб набрати відповідну форму до матчів національної команди у Лізі націй.

"Спокійно, вистачить. Все залежить від нього і жодних "але" не може бути. Місяць – це навіть багато", – підсумував Маркевич.

Зазначимо, що збірна України зіграє 4 матчі у період з 25 вересня по 5 жовтня. Старт підопічних Андреа Мальдери у Лізі націй заплановано у Будапешті проти місцевої збірної.

Чи стане Циганков зіркою Ередівізі

За словами легендарного українського фахівця, у майбутньому український вінгер матиме змогу стати одним з провідних виконавців чемпіонату Нідерландів.

В нього достатньо майстерності, він хороший гравець. Я впевнений, що у Циганкова в Аяксі вийде. Можу побажати йому успіхів. Хай "дерзає". У 28 років люди лише починають грати,

– сказав Маркевич.

Віктор Циганков теоретично може дебютувати у новій лізі 30 серпня, коли його команда завітає до клубу Телстар. Початок матчу заплановано о 17.15 за часом Києва.

Як Циганков грав за Жирону

Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.

У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі.