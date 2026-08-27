Мудрик вже встиг відіграти три товариські зустрічі за Челсі та навіть відзначився асистом. Проте лондонці наразі не розраховують на футболіста, повідомляє The Athletic.

Чи продасть Челсі Мудрика

Челсі шукає варіант для оренди футболіста на один сезон. Проте за інформацією журналіста Саймона Джонсона "сині" готові переглянути своє рішення.

Лондонці можуть розглянути варіант із остаточним продажем Михайла. Цей варіант є менш ймовірним, оскільки Челсі хоче компенсувати витрачені за гравця кошти.

У січні 2023-го клуб купив Мудрика у Шахтаря за 70 мільйонів євро. Лондонці хотіли б підняти ціну на гравця, якщо він вдало проявить себе в оренді.

Кому цікавий Мудрик

Проте за наявності високої пропозиції на вінгера Челсі може остаточно із ним попрощатися. Для лондонців пріоритетним варіантом є оренда українця у Страсбург.

Французький клуб має того ж власника, що і Челсі, тому це гарантуватиме вінгеру місце в основі. Проте сам Мудрик не бажає їхати у Францію та має на меті залишитися в АПЛ.

Серед англійських клубів інтерес до футболіста виявляють Лідс, Брентфорд, Ковентрі та Тоттенхем. Проте там вінгеру доведеться боротися за місце в основі.

Крім того, Челсі вже відмовив Брентфорду та Лідсу, які робили орендні пропозиції щодо Михайла. Нагадаємо, що у грудні 2024-го українець склав позитивний тест на допінг.

В організмі футболіста було виявлено мельдоній, через що Михайло отримав безстроковий бан. Очікувалось, що Мудрик буде без футболу 4 роки, але наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію несподівано завершили.

Зазначимо, що Мудрик відіграв 73 матчі за "синіх", оформивши 10 голів і 11 асистів. Раніше свою думку щодо повернення українського вінгера висловив тренер збірної України Андреа Мальдера.