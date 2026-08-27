Мудрик уже успел сыграть три товарищеских матча за Челси и даже отметился голевой передачей. Однако лондонцы пока не рассчитывают на этого футболиста, сообщает The Athletic.

Продаст ли Челси Мудрика

Челси ищет вариант аренды футболиста на один сезон. Однако, по информации журналиста Саймона Джонсона, "синие" готовы пересмотреть свое решение.

Лондонцы могут рассмотреть вариант с окончательной продажей Михаила. Этот вариант менее вероятен, поскольку Челси хочет компенсировать потраченные на игрока средства.

В январе 2023 года клуб купил Мудрика у Шахтера за 70 миллионов евро. Лондонцы хотели бы поднять цену на игрока, если он удачно проявит себя в аренде.

Кому интересен Мудрик

Однако при наличии выгодного предложения по вингеру Челси может окончательно с ним расстаться. Для лондонцев приоритетным вариантом является аренда украинца в Страсбург.

Французский клуб принадлежит тому же владельцу, что и Челси, поэтому это гарантирует вингеру место в стартовом составе. Однако сам Мудрик не желает ехать во Францию и намерен остаться в АПЛ.

Среди английских клубов интерес к футболисту проявляют Лидс, Брентфорд, Ковентри и Тоттенхэм. Однако там вингеру придется бороться за место в стартовом составе.

Кроме того, Челси уже отказал Брентфорду и Лидсу, которые делали предложения об аренде Михаила. Напомним, что в декабре 2024 года украинец дал положительный допинг-тест.

В организме футболиста был обнаружен мельдоний, поэтому Михаил получил бессрочную дисквалификацию. Ожидалось, что Мудрик пробудет без футбола 4 года, но в конце июля 2026 года дисквалификацию неожиданно сняли.

Отметим, что Мудрик сыграл 73 матча за "синих", забив 10 голов и сделал 11 голевых передач. Ранее свое мнение о возвращении украинского вингера высказал тренер сборной Украины Андреа Мальдера.